https://sputnikarabic.ae/20230923/مشاهد-ساحرة-من-الصين-لانطلاق-مراسم-افتتاح-دورة-الألعاب-الآسيوية-الـ19-فيديو-1081319954.html
مشاهد ساحرة من الصين لانطلاق مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19... فيديو
مشاهد ساحرة من الصين لانطلاق مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19... فيديو
شهدت مدينة هانغتشو الصينية، اليوم السبت، مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بمشاركة زعماء وقادة عرب. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T13:57+0000
2023-09-23T13:57+0000
2023-09-23T13:57+0000
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وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فقد حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانغتشو، في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.كما حضر الافتتاح الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بدعوة من الرئيس الصيني.ودعا الرئيس الصيني، خلال مأدبة غداء قبيل الافتتاح، حضرها عدد من الزعماء، إلى تعزيز السلام والتضامن والشمولية من خلال الرياضة.وقال شي إنه يجب على الدول الآسيوية، وباعتبارها أعضاء في مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، التمسك بحسن الجوار والمنفعة المتبادلة.وشدد شي على ضرورة رفض الدول الآسيوية لعقلية الحرب الباردة والمواجهة القائمة على أساس التعسكر، وجعل آسيا مرساة للسلام العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230923/مشهد-للأسد-وعقيلته-في-الصين-يثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1081311023.html
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نادي الفيديو, رياضة
مشاهد ساحرة من الصين لانطلاق مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19... فيديو
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شهدت مدينة هانغتشو الصينية، اليوم السبت، مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بمشاركة زعماء وقادة عرب.
وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فقد حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانغتشو، في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.
كما حضر الافتتاح الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بدعوة من الرئيس الصيني.
ودعا الرئيس الصيني، خلال مأدبة غداء قبيل الافتتاح، حضرها عدد من الزعماء، إلى تعزيز السلام والتضامن والشمولية من خلال الرياضة.
وقال شي إنه يجب على الدول الآسيوية، وباعتبارها أعضاء في مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، التمسك بحسن الجوار والمنفعة المتبادلة.
وشدد شي على ضرورة رفض الدول الآسيوية لعقلية الحرب الباردة والمواجهة القائمة على أساس التعسكر، وجعل آسيا مرساة للسلام العالمي.