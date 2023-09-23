https://sputnikarabic.ae/20230923/مشاهد-لجثث-الجنود-الأوكرانيين-بعد-فشل-هجومهم-في-مدينة-كليشيفكا-فيديو-1081315538.html
مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو
مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو
خسر نظام كييف مجموعة هجومية تتضمن أكثر من عشرة من قوات الأمن خلال محاولة لاقتحام المواقع الروسية في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T11:52+0000
2023-09-23T11:52+0000
2023-09-23T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" جثث الجنود الأوكرانيين القتلى التي انتشرت في الشوارع وبين الحطام.ويشاهد أيضا في الفيديو جنود روس يجمعون أسلحة تمت مصادرتها من الجنود الأوكرانيين.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/مقتل-وإصابة-4-آلاف-عسكري-أوكراني-بضربات-نفذها-الجيش-الروسي-خلال-7-أيام--عاجل-1081314644.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو
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خسر نظام كييف مجموعة هجومية تتضمن أكثر من عشرة من قوات الأمن خلال محاولة لاقتحام المواقع الروسية في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" جثث الجنود الأوكرانيين القتلى التي انتشرت في الشوارع
وبين الحطام.
قال القائد في الفيديو: "لقد قررنا اختبار دفاعاتنا والتنقل قليلا".
ويشاهد أيضا في الفيديو جنود روس يجمعون أسلحة تمت مصادرتها من الجنود الأوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، إن الجيش صد أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك في مناطق كليشيفكا وسيفيرني ومارينكا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.