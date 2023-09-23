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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/مشاهد-لجثث-الجنود-الأوكرانيين-بعد-فشل-هجومهم-في-مدينة-كليشيفكا-فيديو-1081315538.html
مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو
مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو
خسر نظام كييف مجموعة هجومية تتضمن أكثر من عشرة من قوات الأمن خلال محاولة لاقتحام المواقع الروسية في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T11:52+0000
2023-09-23T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" جثث الجنود الأوكرانيين القتلى التي انتشرت في الشوارع وبين الحطام.ويشاهد أيضا في الفيديو جنود روس يجمعون أسلحة تمت مصادرتها من الجنود الأوكرانيين.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/مقتل-وإصابة-4-آلاف-عسكري-أوكراني-بضربات-نفذها-الجيش-الروسي-خلال-7-أيام--عاجل-1081314644.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو

11:52 GMT 23.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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خسر نظام كييف مجموعة هجومية تتضمن أكثر من عشرة من قوات الأمن خلال محاولة لاقتحام المواقع الروسية في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" جثث الجنود الأوكرانيين القتلى التي انتشرت في الشوارع وبين الحطام.

قال القائد في الفيديو: "لقد قررنا اختبار دفاعاتنا والتنقل قليلا".

ويشاهد أيضا في الفيديو جنود روس يجمعون أسلحة تمت مصادرتها من الجنود الأوكرانيين.
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل وإصابة 4 آلاف عسكري أوكراني بضربات نفذها الجيش الروسي خلال 7 أيام- عاجل
11:13 GMT

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، إن الجيش صد أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك في مناطق كليشيفكا وسيفيرني ومارينكا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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