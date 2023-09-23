https://sputnikarabic.ae/20230923/مقتل-وإصابة-4-آلاف-عسكري-أوكراني-بضربات-نفذها-الجيش-الروسي-خلال-7-أيام--عاجل-1081314644.html

مقتل وإصابة 4 آلاف عسكري أوكراني بضربات نفذها الجيش الروسي خلال 7 أيام- عاجل

مقتل وإصابة 4 آلاف عسكري أوكراني بضربات نفذها الجيش الروسي خلال 7 أيام- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول، في مناطق متفرقة في نطاق... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T11:13+0000

2023-09-23T11:13+0000

2023-09-23T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الفترة من 17 إلى 23 أيلول/سبتمبر الجاري، أنه تم القضاء على نحو 445 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 515 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه، ونحو 435 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان ما بين قتيل وجريح، ونحو 215 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 1455 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 950 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.وكشفت الدفاع الروسية النقاب عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو الآتي: تم تدمير 477 طائرة و 249 طائرة هليكوبتر و7067 طائرة دون طيار و438 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و1071 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1154 قاذفة صواريخ متعددة و6502 مدفعية ميدانية ومدافع هاون ، بالإضافة إلى 13351 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وأضافت الدفاع أنه "خلال المعارك الجوية دمرت المقاتلات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع المقاتلات التالية: "سو 24" و"ميغ 29" وطائرتين هجوميتين من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق نيكولاييف وزابوروجيه.ونوهت أيضا بأنه على مدار أسبوع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية 257 طائرة دون طيار أوكرانية، كما اعترضت 46 صاروخ "هايمارس" و9 صواريخ كروز و3 صواريخ "هارم" مضادة للرادار.

https://sputnikarabic.ae/20230923/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-12-ضربة-ضخمة-استمرت-لأيام-استهدفت-النظام-اللوجستي-العسكري-الأوكراني-1081313835.html

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العالم, روسيا, رصد عسكري