https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-التونسي-لن-نقبل-بـالتوطين-المبطن-للمهاجرين-1081333139.html
وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين
وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين
انتقد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، ما وصفه بـ "الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T20:56+0000
2023-09-23T20:56+0000
2023-09-23T20:56+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edef8851fada82efe4e670ac4f87e7d8.jpg
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.وقال عمار: "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين".ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.كما لفت إلى أن "آثار التغيرات المناخية على بضع تلك الدول لها دور في تفاقم هذه الظاهرة، التي تستغلها الشبكات الإجرامية".وقال نبيل عمار إنه يجب تبني مقاربة شاملة لعلاج هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بدلا من الأساليب الحالية التي تتضمن التعامل مع نتائجها فقط.وانطلق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230812/تونس-تدعو-الأمم-المتحدة-لدعم-جهودها-في-ملف-الهجرة-غير-الشرعية-1079998810.html
تونس
أخبار تونس اليوم
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271c67c068bbce3859ab997060bd2421.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أفريقيا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أفريقيا
وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين
تابعنا عبر
انتقد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، ما وصفه بـ "الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.
وقال عمار: "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين
".
ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.
كما لفت إلى أن "آثار التغيرات المناخية
على بضع تلك الدول لها دور في تفاقم هذه الظاهرة، التي تستغلها الشبكات الإجرامية".
وقال نبيل عمار إنه يجب تبني مقاربة شاملة
لعلاج هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بدلا من الأساليب الحالية التي تتضمن التعامل مع نتائجها فقط.
وانطلق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.