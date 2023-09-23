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https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-التونسي-لن-نقبل-بـالتوطين-المبطن-للمهاجرين-1081333139.html
وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين
وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين
انتقد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، ما وصفه بـ "الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T20:56+0000
2023-09-23T20:56+0000
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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.وقال عمار: "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين".ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.كما لفت إلى أن "آثار التغيرات المناخية على بضع تلك الدول لها دور في تفاقم هذه الظاهرة، التي تستغلها الشبكات الإجرامية".وقال نبيل عمار إنه يجب تبني مقاربة شاملة لعلاج هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بدلا من الأساليب الحالية التي تتضمن التعامل مع نتائجها فقط.وانطلق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230812/تونس-تدعو-الأمم-المتحدة-لدعم-جهودها-في-ملف-الهجرة-غير-الشرعية-1079998810.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أفريقيا

وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين

20:56 GMT 23.09.2023
© AP Photo / Yousef Muradالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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انتقد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، ما وصفه بـ "الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.
خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
تونس تدعو الأمم المتحدة لدعم جهودها في ملف الهجرة غير الشرعية
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وقال عمار: "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين".
ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.
كما لفت إلى أن "آثار التغيرات المناخية على بضع تلك الدول لها دور في تفاقم هذه الظاهرة، التي تستغلها الشبكات الإجرامية".
وقال نبيل عمار إنه يجب تبني مقاربة شاملة لعلاج هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بدلا من الأساليب الحالية التي تتضمن التعامل مع نتائجها فقط.
وانطلق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.
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