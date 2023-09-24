https://sputnikarabic.ae/20230924/أردوغان-وعلييف-يدشنان-مجمعا-للإنتاج-العسكري-في-ناخيتشيفان-1081349233.html
أردوغان وعلييف يدشنان مجمعا للإنتاج العسكري في ناخيتشيفان
أردوغان وعلييف يدشنان مجمعا للإنتاج العسكري في ناخيتشيفان
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سيدشنان مجمعاً للإنتاج العسكري في منطقة ناخيتشيفان... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T14:18+0000
2023-09-24T14:18+0000
2023-09-24T14:18+0000
العالم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في بيان: "إن الرئيس التركي، الذي يتوجه إلى أذربيجان غدا الاثنين، سيدشن مع نظيره علييف خلال زيارتهما المنطقة مجمع ناخيتشيفان للإنتاج العسكري الذي تم تحديثه".وأشار البيان إلى أن "أردوغان وعلييف سيضعان حجر الأساس لخط أنابيب الغاز بين منطقة ناخيتشيفان وولاية إغدير شرقي تركيا".ووقعت وزارة الدفاع الأذربيجانية عام 2021 عقداً مع شركة "أسفات" التابعة لوزارة الدفاع التركية والمتخصصة بتصنيع أحواض السفن والمصانع والترسانات العسكرية، ينص على تولي الأخيرة تجهيز وتحديث المصانع العسكرية في ناخيتشيفان.
https://sputnikarabic.ae/20230923/القوات-الأذربيجانية-تقوم-بعملية-نزع-سلاح-جيش-قره-باغ-في-ستيباناكيرت-1081321656.html
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العالم
أردوغان وعلييف يدشنان مجمعا للإنتاج العسكري في ناخيتشيفان
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سيدشنان مجمعاً للإنتاج العسكري في منطقة ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي في أذربيجان.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في بيان: "إن الرئيس التركي، الذي يتوجه إلى أذربيجان غدا الاثنين، سيدشن مع نظيره علييف خلال زيارتهما المنطقة مجمع ناخيتشيفان للإنتاج العسكري الذي تم تحديثه".
وأشار البيان إلى أن "أردوغان وعلييف سيضعان حجر الأساس لخط أنابيب الغاز بين منطقة ناخيتشيفان وولاية إغدير شرقي تركيا".
ومن المنتظر أن يبحث الرئيسان التطورات الأخيرة في قره باغ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.
تأتي زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى منطقة ناخيتشيفان عقب العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان في منطقة قره باغ وانتهت بهزيمة أرمينيا.
ووقعت وزارة الدفاع الأذربيجانية عام 2021 عقداً مع شركة "أسفات" التابعة لوزارة الدفاع التركية والمتخصصة بتصنيع أحواض السفن والمصانع والترسانات العسكرية، ينص على تولي الأخيرة تجهيز وتحديث المصانع العسكرية في ناخيتشيفان.