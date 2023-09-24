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https://sputnikarabic.ae/20230924/أردوغان-وعلييف-يدشنان-مجمعا-للإنتاج-العسكري-في-ناخيتشيفان-1081349233.html
أردوغان وعلييف يدشنان مجمعا للإنتاج العسكري في ناخيتشيفان
أردوغان وعلييف يدشنان مجمعا للإنتاج العسكري في ناخيتشيفان
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سيدشنان مجمعاً للإنتاج العسكري في منطقة ناخيتشيفان... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T14:18+0000
2023-09-24T14:18+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في بيان: "إن الرئيس التركي، الذي يتوجه إلى أذربيجان غدا الاثنين، سيدشن مع نظيره علييف خلال زيارتهما المنطقة مجمع ناخيتشيفان للإنتاج العسكري الذي تم تحديثه".وأشار البيان إلى أن "أردوغان وعلييف سيضعان حجر الأساس لخط أنابيب الغاز بين منطقة ناخيتشيفان وولاية إغدير شرقي تركيا".ووقعت وزارة الدفاع الأذربيجانية عام 2021 عقداً مع شركة "أسفات" التابعة لوزارة الدفاع التركية والمتخصصة بتصنيع أحواض السفن والمصانع والترسانات العسكرية، ينص على تولي الأخيرة تجهيز وتحديث المصانع العسكرية في ناخيتشيفان.
https://sputnikarabic.ae/20230923/القوات-الأذربيجانية-تقوم-بعملية-نزع-سلاح-جيش-قره-باغ-في-ستيباناكيرت-1081321656.html
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أردوغان وعلييف يدشنان مجمعا للإنتاج العسكري في ناخيتشيفان

14:18 GMT 24.09.2023
© Sputnikلقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية
لقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سيدشنان مجمعاً للإنتاج العسكري في منطقة ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي في أذربيجان.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في بيان: "إن الرئيس التركي، الذي يتوجه إلى أذربيجان غدا الاثنين، سيدشن مع نظيره علييف خلال زيارتهما المنطقة مجمع ناخيتشيفان للإنتاج العسكري الذي تم تحديثه".
وأشار البيان إلى أن "أردوغان وعلييف سيضعان حجر الأساس لخط أنابيب الغاز بين منطقة ناخيتشيفان وولاية إغدير شرقي تركيا".

ومن المنتظر أن يبحث الرئيسان التطورات الأخيرة في قره باغ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

تداعيات التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ (قرة باغ) ب، 4 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
القوات الأذربيجانية تقوم بعملية نزع سلاح جيش قره باغ في ستيباناكيرت
أمس, 14:41 GMT

تأتي زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى منطقة ناخيتشيفان عقب العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان في منطقة قره باغ وانتهت بهزيمة أرمينيا.

ووقعت وزارة الدفاع الأذربيجانية عام 2021 عقداً مع شركة "أسفات" التابعة لوزارة الدفاع التركية والمتخصصة بتصنيع أحواض السفن والمصانع والترسانات العسكرية، ينص على تولي الأخيرة تجهيز وتحديث المصانع العسكرية في ناخيتشيفان.
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