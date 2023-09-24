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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-الجيش-الروسي-أعطب-دبابات-نادرة-هي-أقوى-ما-سلمه-الغرب-إلى-أوكرانيا-1081338402.html
إعلام: الجيش الروسي أعطب دبابات "نادرة" هي أقوى ما سلمه الغرب إلى أوكرانيا
إعلام: الجيش الروسي أعطب دبابات "نادرة" هي أقوى ما سلمه الغرب إلى أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية عن قيام الجيش الروسي بإعطاب وتعطيل عدد من الدبابات النادرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، التي سلمها الغرب إلى نظام كييف. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T08:39+0000
2023-09-24T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشارت مجلة "فوربس" في تقرير نشرته أمس، إلى أن الجيش الروسي أعطب دبابتين نادرتين من طراز "Strv 122s" سلمتهما السويد إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وبيّن التقرير أن نسخة دبابة "Strv 122s" هي أفضل نسخة سويدية مطوّرة من دبابة "ليوبارد 2"، وهي الأفضل الموضوعة في الخدمة لدى القوات الأوكرانية.وكان قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الروسية، تعمل على محور زابوروجيه، قد أكد أمس السبت، أن كشافة القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة "ليوبارد" تم نقلها إلى أوكرانيا مع طاقم ألماني بالكامل يتكون من أفراد عسكريين من القوات المسلحة الألمانية.وشدد القائد على أن "سائق الدبابة المتضررة قال عدة مرات إنه ليس من المرتزقة، بل جندي من الجيش الألماني والطاقم بأكمله من سرية واحدة"، وأوضح أنه بينما كان الجندي الألماني يتلقى الإسعافات الأولية، قام بذكر رقم كتيبته وموقعها.
https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/قوات-الاستطلاع-الروسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-مع-طاقم-من-الجيش-الألماني-عاجل-1081314464.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الجيش الروسي أعطب دبابات "نادرة" هي أقوى ما سلمه الغرب إلى أوكرانيا

08:39 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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كشفت وسائل إعلام غربية عن قيام الجيش الروسي بإعطاب وتعطيل عدد من الدبابات النادرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، التي سلمها الغرب إلى نظام كييف.
وأشارت مجلة "فوربس" في تقرير نشرته أمس، إلى أن الجيش الروسي أعطب دبابتين نادرتين من طراز "Strv 122s" سلمتهما السويد إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ونوّه التقرير إلى أن "الفرقة 21 الآلية الأوكرانية فقدت فجأة 5 من أفضل دباباتها السويدية، التي لا يمكن الحصول على بدائل لها".

وبيّن التقرير أن نسخة دبابة "Strv 122s" هي أفضل نسخة سويدية مطوّرة من دبابة "ليوبارد 2"، وهي الأفضل الموضوعة في الخدمة لدى القوات الأوكرانية.
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
06:08 GMT
وكان قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الروسية، تعمل على محور زابوروجيه، قد أكد أمس السبت، أن كشافة القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة "ليوبارد" تم نقلها إلى أوكرانيا مع طاقم ألماني بالكامل يتكون من أفراد عسكريين من القوات المسلحة الألمانية.

وقال القائد الملقب بـ"ليغيندا" لوكالة "سبوتنيك": "عندما أوقفنا هجومهم التالي وهاجمنا ليوبارد ودمرناها بمساعدة صواريخ مضادة للدبابات، تحركنا نحو المعدات المحترقة، ووجدنا أن سائق الدبابة كان مصابا بإصابات خطيرة. عندما استيقظ ورآنا، بدأ بالصراخ "نيخت شيسن" (لا تطلقوا النار - الترجمة من الألمانية)". مشيرا إلى أنه يعرف اللغة الألمانية جيدًا، وكان طالبًا متفوقًا في المدرسة.

دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الاستطلاع الروسية تدمر دبابة "ليوبارد" مع طاقم من الجيش الألماني
أمس, 11:07 GMT
وشدد القائد على أن "سائق الدبابة المتضررة قال عدة مرات إنه ليس من المرتزقة، بل جندي من الجيش الألماني والطاقم بأكمله من سرية واحدة"، وأوضح أنه بينما كان الجندي الألماني يتلقى الإسعافات الأولية، قام بذكر رقم كتيبته وموقعها.
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