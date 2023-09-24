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https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-زيلينسكي-زار-بولندا-ولم-يستقبله-أي-مسؤول-في-البلاد-1081343101.html
إعلام: زيلينسكي زار بولندا ولم يستقبله أي مسؤول في البلاد
إعلام: زيلينسكي زار بولندا ولم يستقبله أي مسؤول في البلاد
أفاد تقرير صحيفة غربية، اليوم الأحد، بأن فلاديمير زيلينسكي، العائد من الولايات المتحدة، توقف في بولندا، لكن لم يقابله أحد من المسؤولين. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T11:54+0000
2023-09-24T11:54+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف التقرير: "منح فلاديمير زيلينسكي متطوعين بولنديين جوائز حكومية خلال توقفه في بولندا، يوم أمس السبت، لكنه لم يلتقِ بأي مسؤول، حيث توترت العلاقات بين البلدين بسبب إمدادات الحبوب".وقال مارسين برزيداك، رئيس مكتب السياسة الدولية للرئاسة البولندية، في مقال لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، إن مكتبه لم يتلقَ أي طلب رسمي لعقد اجتماع أثناء إقامة زيلينسكي في بولندا.وأوضح مورافيتسكي أن بولندا أوقفت تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لأنها تسلح نفسها بجد، وأشارت سلطات البلاد إلى أن الجمهورية تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإمدادات العسكرية إلى كييف بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي نهاية يوليو/ تموز، تم الإفصاح عن ثلاثة مليارات يورو من المساعدات قدمتها وارسو للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاعات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-الأوكرانية--عاجل-1081341855.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي زار بولندا ولم يستقبله أي مسؤول في البلاد

11:54 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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أفاد تقرير صحيفة غربية، اليوم الأحد، بأن فلاديمير زيلينسكي، العائد من الولايات المتحدة، توقف في بولندا، لكن لم يقابله أحد من المسؤولين.
وأضاف التقرير: "منح فلاديمير زيلينسكي متطوعين بولنديين جوائز حكومية خلال توقفه في بولندا، يوم أمس السبت، لكنه لم يلتقِ بأي مسؤول، حيث توترت العلاقات بين البلدين بسبب إمدادات الحبوب".
وقال مارسين برزيداك، رئيس مكتب السياسة الدولية للرئاسة البولندية، في مقال لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، إن مكتبه لم يتلقَ أي طلب رسمي لعقد اجتماع أثناء إقامة زيلينسكي في بولندا.

وحذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الإهانات الجديدة لوارسو.

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وأوضح مورافيتسكي أن بولندا أوقفت تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لأنها تسلح نفسها بجد، وأشارت سلطات البلاد إلى أن الجمهورية تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإمدادات العسكرية إلى كييف بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي نهاية يوليو/ تموز، تم الإفصاح عن ثلاثة مليارات يورو من المساعدات قدمتها وارسو للقوات المسلحة الأوكرانية.
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