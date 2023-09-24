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https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-بدأ-بالكشف-عن-واقع-كارثي-1081345675.html
إعلام غربي: الجيش الأوكراني بدأ بالكشف عن واقع كارثي
إعلام غربي: الجيش الأوكراني بدأ بالكشف عن واقع كارثي
بدأ الجيش الأوكراني يفقد حماسه تدريجيًا ويتحدث علنًا وبشكل متزايد عن الإرهاق ونقص القوة، حسبما كتب نيل فيرجسون في مقالته في صحيفة غربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال: "إن النشوة التي كان من الممكن أن أشعر بها عندما زرت كييف قبل عام، تلاشت إلى حد كبير، مما أفسح المجال للإرهاق الشديد. الجنود العائدون من الخطوط الأمامية متعبون ويعترفون بذلك علانية. وكانوا يتوقعون من الهجوم المضاد أكثر مما حققوه في الواقع".وشدد فيرجسون أيضًا على أنه لا توجد أسلحة حديثة يمكنها التعويض بشكل كامل عن نقص الخبرة لدى القوات نفسها.وخلص إلى أن “المشكلة الرئيسية هي أن القوات الضعيفة نسبياً التي لا تتمتع بتفوق جوي تتقدم نحو مواقع روسية محصنة جيداً"، وفقا لصحيفة "بلومبرغ".وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا ضد القوات الروسية، منذ يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لم تحقق أي تقدم رغم استخدامها لجميع الأسلحة التي حصلت عليها من الغرب.وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الأوكرانيين لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج، بينما يقول خبراء عسكريون غربيون إن سبب فشل الهجوم المضاد الأوكراني هو فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230924/القوات-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-109-مناطق-خلال-يوم-واحد-1081342454.html
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العالم
العالم

إعلام غربي: الجيش الأوكراني بدأ بالكشف عن واقع كارثي

12:34 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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بدأ الجيش الأوكراني يفقد حماسه تدريجيًا ويتحدث علنًا وبشكل متزايد عن الإرهاق ونقص القوة، حسبما كتب نيل فيرجسون في مقالته في صحيفة غربية.
وقال: "إن النشوة التي كان من الممكن أن أشعر بها عندما زرت كييف قبل عام، تلاشت إلى حد كبير، مما أفسح المجال للإرهاق الشديد. الجنود العائدون من الخطوط الأمامية متعبون ويعترفون بذلك علانية. وكانوا يتوقعون من الهجوم المضاد أكثر مما حققوه في الواقع".
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:17 GMT
وشدد فيرجسون أيضًا على أنه لا توجد أسلحة حديثة يمكنها التعويض بشكل كامل عن نقص الخبرة لدى القوات نفسها.
وخلص إلى أن “المشكلة الرئيسية هي أن القوات الضعيفة نسبياً التي لا تتمتع بتفوق جوي تتقدم نحو مواقع روسية محصنة جيداً"، وفقا لصحيفة "بلومبرغ".
وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا ضد القوات الروسية، منذ يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لم تحقق أي تقدم رغم استخدامها لجميع الأسلحة التي حصلت عليها من الغرب.
وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الأوكرانيين لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج، بينما يقول خبراء عسكريون غربيون إن سبب فشل الهجوم المضاد الأوكراني هو فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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