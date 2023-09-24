https://sputnikarabic.ae/20230924/إيران-تحبط-مخططا-خطيرا-30-قنبلة-كانت-ستنفجر-بالتزامن-1081345342.html
إيران تحبط مخططا خطيرا... 30 قنبلة كانت ستنفجر بالتزامن
إيران تحبط مخططا خطيرا... 30 قنبلة كانت ستنفجر بالتزامن
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في العاصمة الإيرانية طهران، وألقت القبض على العشرات من العناصر... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة في بيان لها، إن قواتها "أحبطت مخططا شرسا لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة طهران، وألقت القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في المخطط"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف البيان أن "الهجمات التفجيرية تم التخطيط لها بهدف تقويض أمن إيران، وإظهار صورة زائفة لعدم الاستقرار في البلاد، وإثارة خيبة الأمل والإرهاب في المجتمع الإيراني، وإثارة الفوضى والاحتجاجات في ذكرى أعمال الشغب التي وقعت في العام الماضي".وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أن "قواتها نفذت سلسلة من العمليات المتزامنة، خلال الأيام الأخيرة، في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية، وداهمت منازل الفرق الإرهابية، وألقت القبض على 28 عضوا في الشبكة الإرهابية".وواصلت أنه "على الرغم من أن العناصر المعتقلة في إيران تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن تصميم مخططهم ونمطهم السلوكي أكثر تعقيدا من الناحية الفنية من تلك الخاصة بالتيارات التكفيرية التقليدية، ويتوافق بشكل كبير مع أنماط وآليات النظام الصهيوني".يشار إلى أن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، القبض على عناصر خلية إرهابية كبيرة وضبط 43 قنبلة.كما ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على 10 "إرهابيين"، في 4 أغسطس/ آب الماضي، خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إيران-تقبض-على-أكبر-شبكة-إرهابية-صهيونية-كانت-تخطط-لتفجير-مرقد-قاسم-سليماني-1079346216.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تحبط مخططا خطيرا... 30 قنبلة كانت ستنفجر بالتزامن
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في العاصمة الإيرانية طهران، وألقت القبض على العشرات من العناصر المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).
وقالت الوزارة في بيان لها، إن قواتها "أحبطت مخططا شرسا لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة طهران، وألقت القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في المخطط"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف البيان أن "الهجمات التفجيرية تم التخطيط لها بهدف تقويض أمن إيران، وإظهار صورة زائفة لعدم الاستقرار في البلاد، وإثارة خيبة الأمل والإرهاب في المجتمع الإيراني، وإثارة الفوضى والاحتجاجات في ذكرى أعمال الشغب التي وقعت في العام الماضي".
وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أن "قواتها نفذت سلسلة من العمليات المتزامنة، خلال الأيام الأخيرة، في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية، وداهمت منازل الفرق الإرهابية، وألقت القبض على 28 عضوا في الشبكة الإرهابية".
وتابع البيان أن "العناصر المعتقلين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن عددا من المعتقلين كانوا يقاتلون إلى جانب الإرهابيين التكفيريين في سوريا، أو كانوا متواجدين في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق".
وواصلت أنه "على الرغم من أن العناصر المعتقلة في إيران تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي
، إلا أن تصميم مخططهم ونمطهم السلوكي أكثر تعقيدا من الناحية الفنية من تلك الخاصة بالتيارات التكفيرية التقليدية، ويتوافق بشكل كبير مع أنماط وآليات النظام الصهيوني".
يشار إلى أن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، القبض على عناصر خلية إرهابية كبيرة وضبط 43 قنبلة.
كما ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على 10 "إرهابيين"، في 4 أغسطس/ آب الماضي، خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلاد.