https://sputnikarabic.ae/20230924/إيران-تحبط-مخططا-خطيرا-30-قنبلة-كانت-ستنفجر-بالتزامن-1081345342.html

إيران تحبط مخططا خطيرا... 30 قنبلة كانت ستنفجر بالتزامن

إيران تحبط مخططا خطيرا... 30 قنبلة كانت ستنفجر بالتزامن

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ‏في العاصمة الإيرانية طهران، وألقت القبض على العشرات من العناصر... 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T12:17+0000

2023-09-24T12:17+0000

2023-09-24T12:17+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قواتها "أحبطت مخططا شرسا لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة طهران، وألقت القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في المخطط"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف البيان أن "الهجمات التفجيرية تم التخطيط لها بهدف تقويض أمن إيران، وإظهار صورة زائفة لعدم الاستقرار في البلاد، وإثارة خيبة الأمل والإرهاب في المجتمع الإيراني، وإثارة الفوضى والاحتجاجات في ذكرى أعمال الشغب التي وقعت في العام الماضي".وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أن "قواتها نفذت سلسلة من العمليات المتزامنة، خلال الأيام الأخيرة، في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية، وداهمت منازل الفرق الإرهابية، وألقت القبض على 28 عضوا في الشبكة الإرهابية".وواصلت أنه "على الرغم من أن العناصر المعتقلة في إيران تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن تصميم مخططهم ونمطهم السلوكي أكثر تعقيدا من الناحية الفنية من تلك الخاصة بالتيارات التكفيرية التقليدية، ويتوافق بشكل كبير مع أنماط وآليات النظام الصهيوني".يشار إلى أن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، القبض على عناصر خلية إرهابية كبيرة وضبط 43 قنبلة.كما ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على 10 "إرهابيين"، في 4 أغسطس/ آب الماضي، خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230724/إيران-تقبض-على-أكبر-شبكة-إرهابية-صهيونية-كانت-تخطط-لتفجير-مرقد-قاسم-سليماني-1079346216.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار