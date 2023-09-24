https://sputnikarabic.ae/20230924/احتجاجات-ضد-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-أمستردامفيديو-1081350649.html

احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في أمستردام...فيديو

احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في أمستردام...فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث أن مظاهرة تجري في أمستردام ضد توريد الأسلحة من الدول الغربية إلى أوكرانيا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T14:49+0000

2023-09-24T14:49+0000

2023-09-24T14:49+0000

العالم

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وقالت فورونتسوفا، إحدى منظمي التظاهرة، للوكالة: "في كل مرة يأتي المزيد والمزيد من الهولنديين إلى المظاهرة. كان هناك 100 مشارك في المجموع، والآن هناك 200. وعلى طول الطريق، ينضم المزيد من الناس. وكانت مبادرة تنظيم الاحتجاج للهولنديين في البداية".وبدأت التظاهرة في ساحة السد وسط المدينة بعد الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، وفي حوالي الساعة 14:00 توجه رتل من المتظاهرين نحو المحطة المركزية. وتراقب الشرطة الهولندية مدى مراعاة النظام خلال المسيرة.وجاء المتظاهرون حاملين لافتات كتب عليها "السلام مع روسيا"، و"لا أسلحة من أجل السلام"، و"لا للتصعيد، نعم للمفاوضات!"، و"أوقفوا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا!"، و"لا لحلف شمال الأطلسي - لا للحرب"، و"أنتم لن تشتروا السلام بإمدادات الأسلحة".ووفقا لفورونتسوفا، هناك استياء متزايد في المجتمع الهولندي بشأن سياسة البلاد فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.وأضافت: "الناس هنا عمليون للغاية. وعندما أثر ذلك عليهم بشكل مباشر، بدأوا يتساءلون - لماذا نحتاج إلى هذا؟ أولاً، هناك تدفق كبير للاجئين من أوكرانيا إلى البلاد، ولهذا السبب، يتم تخفيض المساعدات المالية، ولا تتم زيادة الرواتب، وهناك طوابير طويلة في مؤسسات الرعاية الصحية، حيث يتم قبول اللاجئين أولا، وأزمة سكن حادة".ووفقا لمراسل الوكالة، هناك العديد من الهولنديين بين المشاركين في الحدث.

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