https://sputnikarabic.ae/20230924/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1081352594.html

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T15:47+0000

2023-09-24T15:47+0000

2023-09-24T15:47+0000

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج وسط قطاع غزة من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أن المسيّرات الإسرائيلية استهدفت أيضا نقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت"، أجرى في وقت سابق اليوم، تقييما للوضع في منطقة غلاف غزة، على خلفية التصعيد الذي يشهده قطاع غزة منذ عدة أيام.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غالانت أجرى تقييما للوضع في غزة، برفقة رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، وكبار القادة العسكريين في بلاده، قرر بعدها تعزيز فرقة غزة بكتيبة عسكرية إضافية.وأمر وزير الدفاع الإسرائيلية يوآف غالانت بتعزيز مناطق غلاف غزة بكتيبة عسكرية إضافية، على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة الفاصلة بين غزة والداخل الإسرائيلي منذ أيام وعودة الحرائق بفعل البالونات الحارقة.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، مساء أمس السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت باستهداف ثالث هذا الأسبوع ضد أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل القطاع، في ظل استمرار "مسيرات العودة" بالقرب من الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.وتواصلت "مسيرات العودة" لليوم التاسع على التوالي، في أماكن متفرقة شرقي غزة، في محاولة فلسطينية للاحتجاج على الحصار المفروض على القطاع، وضد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن كافة.بدوره، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة، بعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ذكر من خلاله أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن قطاع غزة، مزيد من التفاصيل لاحقا"، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "هاجم الجيش الإسرائيلي، موقعا عسكريا خاليا لـ"حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة واضطرابات على طول حدود غزة".وأحرق الفلسطينيون الإطارات خلال الاضطرابات على حدود غزة، وقبل ذلك، اندلعت عدة حرائق بالقرب من السياج الحدودي، وجزمت إدارة الإطفاء الإسرائيلية أن اثنتين منها على الأقل ناجمة عن بالونات متعمدة".وقام الفلسطينيون بالفعل بإطلاق بالونات حارقة، ونشروا صورًا وهم يقومون بإطلاق البالونات أمام دخان النار.

https://sputnikarabic.ae/20230923/إغلاق-الضفة-وغزة-مع-الأعياد-اليهودية-هل-تقود-الإجراءات-الإسرائيلية-إلى-حرب-مفتوحة-ضد-الفلسطينيين؟-1081325879.html

https://sputnikarabic.ae/20230923/مع-تواصل-مسيرات-العودة-إصابة-4-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شرقي-غزة-1081327442.html

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