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https://sputnikarabic.ae/20230924/الحرس-الثوري-يحذر-إسرائيل-لا-تستطيع-حتى-تصور-الهجوم-على-المنشآت-الإيرانية-1081348438.html
الحرس الثوري يحذر إسرائيل: لا تستطيع حتى تصور الهجوم على المنشآت الإيرانية
الحرس الثوري يحذر إسرائيل: لا تستطيع حتى تصور الهجوم على المنشآت الإيرانية
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "العدو لا يمكنه حتى تصوّر العدوان على الأراضي والمصالح الإيرانية". 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T14:05+0000
2023-09-24T14:05+0000
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وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، إسرائيل "من أي خطوة ضد إيران"، مؤكدًا أن الشعب استطاع أن يقف في وجه الاستكبار ولم يتم فصل جزء واحد من الأرض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وسخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، من الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من أهمية التهديدات التي أطلقها الأخير في كلمته.وأكد الوزير الإيراني في تعليقه على تهديدات نتنياهو، أن "إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو".وبحسب تصريحات عبد اللهيان، التي نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن "إسرائيل تعيش أضعف فتراتها"، واصفًا ما قاله نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "ليس سوى مزحة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددًا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.وإسرائيل التي تمتلك وفق تقارير أجنبية، ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري يحذر إسرائيل: لا تستطيع حتى تصور الهجوم على المنشآت الإيرانية

14:05 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "العدو لا يمكنه حتى تصوّر العدوان على الأراضي والمصالح الإيرانية".
وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، إسرائيل "من أي خطوة ضد إيران"، مؤكدًا أن الشعب استطاع أن يقف في وجه الاستكبار ولم يتم فصل جزء واحد من الأرض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وسخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، من الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من أهمية التهديدات التي أطلقها الأخير في كلمته.
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وأكد الوزير الإيراني في تعليقه على تهديدات نتنياهو، أن "إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو".
وبحسب تصريحات عبد اللهيان، التي نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن "إسرائيل تعيش أضعف فتراتها"، واصفًا ما قاله نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "ليس سوى مزحة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددًا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".
واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.
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وإسرائيل التي تمتلك وفق تقارير أجنبية، ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.
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