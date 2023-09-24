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الدفاعات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية في جمهورية دونيتسك- عاجل
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاعات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-الأوكرانية--عاجل-1081341855.html
الدفاعات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية في جمهورية دونيتسك- عاجل
الدفاعات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية في جمهورية دونيتسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز "مي -8" فوق كليشيفكا، و15 طائرة دون طيار،... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T10:48+0000
2023-09-24T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في البيان: "تم إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق الدفاع الجوي في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم اعتراض ثلاثة صواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى ثمانية قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وأشارت الدفاع، إلى أنه، على مدار اليوم، تم تدمير 15 طائرة دون طيار أوكرانية من بواسطة الدفاع الجوي الروسي في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزابوروجيه وخيرسون.وكشفت الدفاع الدفاع عن حصيلة ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة على النحو التالي 477 طائرة عسكرية أوكرانية و250 طائرة هليكوبتر و7082 طائرة دون طيار و438 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12104 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و 1155 قاذفة صواريخ متعددة و 6515 مدفعية ميدانية.وتابعت الدفاع: "دمرت مجموعة "الغرب" القوى العاملة والمعدات للألوية 14 و 92 الآلية و 25 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وحيدت 20 جنديا أوكرانيا ومدفعية "أكاسيا" ومدفع "كراب"، ومستودع ذخيرة ميداني بالقرب من قرية بيريستوف في خاركوف".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية في جمهورية دونيتسك- عاجل

10:48 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 24.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز "مي -8" فوق كليشيفكا، و15 طائرة دون طيار، و8 صواريخ من طراز "هيمارس"، و3 صواريخ مضادة للرادار.
وقالت الدفاع في البيان: "تم إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق الدفاع الجوي في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم اعتراض ثلاثة صواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى ثمانية قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
وأشارت الدفاع، إلى أنه، على مدار اليوم، تم تدمير 15 طائرة دون طيار أوكرانية من بواسطة الدفاع الجوي الروسي في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزابوروجيه وخيرسون.
وكشفت الدفاع الدفاع عن حصيلة ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة على النحو التالي 477 طائرة عسكرية أوكرانية و250 طائرة هليكوبتر و7082 طائرة دون طيار و438 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12104 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و 1155 قاذفة صواريخ متعددة و 6515 مدفعية ميدانية.
وتابعت الدفاع: "دمرت مجموعة "الغرب" القوى العاملة والمعدات للألوية 14 و 92 الآلية و 25 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وحيدت 20 جنديا أوكرانيا ومدفعية "أكاسيا" ومدفع "كراب"، ومستودع ذخيرة ميداني بالقرب من قرية بيريستوف في خاركوف".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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