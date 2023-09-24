https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الجوي-الروسي-يصد-هجوم-بطائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-تولا---عاجل-1081356499.html
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا
ذكرت الوزارة المحلية للأمن الإقليمي، ليل الأحد/الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي اتخذت إجراءات لصد هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T21:17+0000
2023-09-24T21:17+0000
2023-09-24T21:21+0000
روسيا
مسيرة
تولا
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وقالت الإدارة في بيان، "في 24 سبتمبر/أيلول، اتخذت قوات الدفاع الجوي إجراءات لصد هجوم مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا. وتم تنظيم استجابة خدمات الطوارئ".وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 22.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد كييف خسائر فادحة، تستمر أوكرانيا في شن هجمات متزايدة على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية.ويكثف نظام كييف جهوده لتنفيذ هجمات بواسطة الطائرات المسيرة، استهدافًا للمدنيين والبنية التحتية الحيوية في عدد من المقاطعات الروسية وحتى شبه جزيرة القرم.بالإضافة إلى ذلك، تسعى كييف إلى استهداف السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، كما تشمل تحاول مهاجمة جسر القرم، الذي يخدم أغراضًا مدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1081356060.html
تولا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مسيرة, تولا
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا
21:17 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 21:21 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت الوزارة المحلية للأمن الإقليمي، ليل الأحد/الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي اتخذت إجراءات لصد هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا.
وقالت الإدارة في بيان، "في 24 سبتمبر/أيلول، اتخذت قوات الدفاع الجوي
إجراءات لصد هجوم مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا. وتم تنظيم استجابة خدمات الطوارئ".
وأوضحت أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.
وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 22.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".
عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد كييف خسائر فادحة، تستمر أوكرانيا في شن هجمات متزايدة على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية.
ويكثف نظام كييف جهوده لتنفيذ هجمات بواسطة الطائرات المسيرة، استهدافًا للمدنيين والبنية التحتية الحيوية في عدد من المقاطعات الروسية وحتى شبه جزيرة القرم.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى كييف إلى استهداف السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، كما تشمل تحاول مهاجمة جسر القرم، الذي يخدم أغراضًا مدنية فقط.