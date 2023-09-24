https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-1081345977.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T12:49+0000
2023-09-24T12:49+0000
2023-09-24T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 24 سبتمبر (أيلول) 2023، حوالي الساعة 14:40 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حلقتا فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك".وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230911/حاكم-كورسك-الروسية-إسقاط-عبوة-ناسفة-من-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-المقاطعة-دون-إصابات-1080941135.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 24 سبتمبر (أيلول) 2023، حوالي الساعة 14:40 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حلقتا فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك".
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.