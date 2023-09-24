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السعودية تؤكد أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية
السعودية تؤكد أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب ‏حلا عادلا وشاملا للمشكلة الفلسطينية.‏ 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T08:59+0000
2023-09-24T08:59+0000
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وقال بن فرحان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت: "إن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في البحث عن حل عادل وشامل للمشكلة الفلسطينية على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"، مضيفًا أن بلاده ترفض أي إجراءات تعرقل حل القضية الفلسطينية.وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت، بمثابة تأكيد أن القضية الفلسطينية مهمة للمملكة، ما يتعارض مع تصريح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن بن فرحان "لم يشترط إقامة دولة فلسطينية، في حال الاتفاق على التطبيع مع المملكة".وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده "تقترب كل يوم" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، لأن إسرائيل مقبلة على اتفاق سلام تاريخي مع السعودية سيغير وجه الشرق الأوسط.وكانت العلاقات بين فلسطين وإسرائيل عدائية منذ تأسيس الأخيرة في عام 1948، ويسعى الفلسطينيون إلى الاعتراف الدبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل جزئيا، وقطاع غزة.من ناحيتها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل، وتواصل بناء المستوطنات في المناطق المحتلة، رغم اعتراضات الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-السعودي-سباق-التسلح-النووي-يهدد-استقرار-أي-منطقة-1081331634.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

السعودية تؤكد أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية

08:59 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / LEONARDO MUNOZوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، نيويورك، 23 سبتمبر/ أيلول 2023
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، نيويورك، 23 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، نيويورك، 23 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / LEONARDO MUNOZ
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب ‏حلا عادلا وشاملا للمشكلة الفلسطينية.‏
وقال بن فرحان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت: "إن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في البحث عن حل عادل وشامل للمشكلة الفلسطينية على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"، مضيفًا أن بلاده ترفض أي إجراءات تعرقل حل القضية الفلسطينية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت، بمثابة تأكيد أن القضية الفلسطينية مهمة للمملكة، ما يتعارض مع تصريح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن بن فرحان "لم يشترط إقامة دولة فلسطينية، في حال الاتفاق على التطبيع مع المملكة".
وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده "تقترب كل يوم" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، لأن إسرائيل مقبلة على اتفاق سلام تاريخي مع السعودية سيغير وجه الشرق الأوسط.
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أمس, 20:20 GMT
وكانت العلاقات بين فلسطين وإسرائيل عدائية منذ تأسيس الأخيرة في عام 1948، ويسعى الفلسطينيون إلى الاعتراف الدبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل جزئيا، وقطاع غزة.
من ناحيتها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل، وتواصل بناء المستوطنات في المناطق المحتلة، رغم اعتراضات الأمم المتحدة.
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