https://sputnikarabic.ae/20230924/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-دونيتسك-بعد-إفشال-4-هجمات-أوكرانية-1081341701.html
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي بعد تنفيذ هجوم معاكس على محور دونيتسك - عاجل
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي بعد تنفيذ هجوم معاكس على محور دونيتسك - عاجل
أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية وتنفيذ هجوم معاكس. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T10:41+0000
2023-09-24T10:41+0000
2023-09-24T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الروسية صدت في اتجاه دونيتسك، 4 هجمات نفذها الجيش الأوكراني خلال اليوم، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانية بلغت نحو 305 جنود.وبينت الدفاع الروسية، أن تجمع قوات "الجنوب" الروسية، صدت في اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية، هجوما للواء 110 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيسلي.وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 305 عسكريين أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و7 مدرعات بالإضافة إلى نظام مدفعية إم 777 أمريكي الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20230924/برادلي-أمريكية-حولتها-القوات-الروسية-إلى-حطام-فيديو-1081339143.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي بعد تنفيذ هجوم معاكس على محور دونيتسك - عاجل
10:41 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية وتنفيذ هجوم معاكس.
وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الروسية
صدت في اتجاه دونيتسك، 4 هجمات نفذها الجيش الأوكراني خلال اليوم، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانية بلغت نحو 305 جنود.
وبينت الدفاع الروسية، أن تجمع قوات "الجنوب" الروسية، صدت في اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية
، هجوما للواء 110 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيسلي.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "باستخدام نتائج هزيمة العدو بالنيران، حسنت القوات الروسية موقعها التكتيكي بإجراءات هجومية مضادة حاسمة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 305 عسكريين أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و7 مدرعات بالإضافة إلى نظام مدفعية إم 777 أمريكي الصنع".