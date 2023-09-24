https://sputnikarabic.ae/20230924/القوات-الروسية-تدمر-إنترناشيونال-ماكس-برو-أمريكية-بضربة-قاضية-فيديو-1081351644.html
القوات الروسية تدمر "إنترناشيونال ماكس برو" أمريكية بضربة "قاضية"... فيديو
القوات الروسية تدمر "إنترناشيونال ماكس برو" أمريكية بضربة "قاضية"... فيديو
قام جنود من مفرزة القوات الخاصة "عثمان" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مركبة مدرعة أمريكية من طراز إنترناشيونال ماكس برو" في اتجاه زابوروجيه. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T15:16+0000
2023-09-24T15:16+0000
2023-09-24T15:21+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو الضربة.وفي الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة، تتحرك سيارة مصفحة من طراز ماكس برو أمريكية الصنع على طول الطريق بالقرب من قرية فيربوفوي. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار منها توجد مركبة قتال مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار في السابق.عند الاقتراب من الغابات، يصيب صاروخ أطلق من نظام محمول مضاد للدبابات الجانب الأيسر من مركبة مدرعة متحركة. ثم يحدث انفجار قوي وتحترق المدرعة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر "إنترناشيونال ماكس برو" أمريكية بضربة "قاضية"... فيديو
15:16 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 15:21 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
قام جنود من مفرزة القوات الخاصة "عثمان" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مركبة مدرعة أمريكية من طراز إنترناشيونال ماكس برو" في اتجاه زابوروجيه.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو الضربة.
وفي الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة، تتحرك سيارة مصفحة من طراز ماكس برو أمريكية الصنع على طول الطريق بالقرب من قرية فيربوفوي. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار منها توجد مركبة قتال مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار في السابق.
عند الاقتراب من الغابات، يصيب صاروخ أطلق من نظام محمول مضاد للدبابات الجانب الأيسر من مركبة مدرعة متحركة. ثم يحدث انفجار قوي وتحترق المدرعة.