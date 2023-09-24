https://sputnikarabic.ae/20230924/القوات-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-109-مناطق-خلال-يوم-واحد-1081342454.html
القوات الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 109 مناطق خلال يوم واحد
القوات الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 109 مناطق خلال يوم واحد
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري الروسي، وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية، ألحقوا هزائم بالقوى البشرية... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T11:17+0000
2023-09-24T11:17+0000
2023-09-24T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت الوزارة: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 126 في منطقة بوريسلاف في خيرسون ومركز الاتصالات للواء المتحرك 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 109 مناطق".وعلى محور جنوب دونيتسك، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين ومركبتين مدرعتين ومدفعين من طراز دي-20.وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت الضربات الجوية ونيران مدفعية مجموعة "فوستوك" إلى إصابة أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 38 ولواء المشاة الميكانيكي 56 التابع للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 110 في مناطق قرية أوروجاينيو وستارومايورسك ومالينوفكا.وجاء في تقرير الوزارة أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفعين من طراز دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230924/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-دونيتسك-بعد-إفشال-4-هجمات-أوكرانية-1081341701.html
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العالم, روسيا
القوات الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 109 مناطق خلال يوم واحد
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري الروسي، وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية، ألحقوا هزائم بالقوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 109 مناطق خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وقالت الوزارة: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 126 في منطقة بوريسلاف في خيرسون ومركز الاتصالات للواء المتحرك 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 109 مناطق".
وعلى محور جنوب دونيتسك، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين ومركبتين مدرعتين ومدفعين من طراز دي-20.
وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت الضربات الجوية ونيران مدفعية مجموعة "فوستوك" إلى إصابة أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 38 ولواء المشاة الميكانيكي 56 التابع للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 110 في مناطق قرية أوروجاينيو وستارومايورسك ومالينوفكا.
وجاء في تقرير الوزارة أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفعين من طراز دي-20".