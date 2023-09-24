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https://sputnikarabic.ae/20230924/القوة-البحرية-في-الحرس-الثوري-الإيراني-تعلن-تصنيع-طائرات-مسيرة-برمائية-وهجينة-1081351755.html
القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تعلن تصنيع طائرات مسيرة برمائية وهجينة
القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تعلن تصنيع طائرات مسيرة برمائية وهجينة
قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، إنه في ظل ظروف الحظر الشامل على بلاده، حققت إيران نجاحا كبيرا في صنع... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T15:27+0000
2023-09-24T15:27+0000
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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، عن الأدميرال رضا تنكسيري، نجاح القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني بصنع طائرات مسيرة برمائية قادرة على حمل الصواريخ والقنابل وطائرات مسيرة هجينة أيضا.وأكد القائد العسكري الإيراني أن البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بصنع طائرات دون طيار قادرة على الطفو على الماء، عن طريق شباب إيرانيين، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الطائرة في المستقبل.وأفاد الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن "البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتصنيع طائرات دون طيار هجينة أيضا، تطير بمحرك واحد والمحرك الثاني هو محرك دفع، وهي قادرة على القيام بدوريات استطلاع لمدة تصل إلى 15 ساعة".وأوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد.وأشار قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني إلى أن النجاحات العسكرية الإيرانية الأخرى مثل تجهيز سفن إطلاق القذائف بالصواريخ هي غير مسبوقة في العالم أيضا، في وقت يعد صنع الغواصات الذكية ذات المديات المتعددة واختبارها الناجح من الإنجازات العسكرية الفريدة الأخرى لإيران.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن "نظام الأسلحة الذي تمتلكه إيران يتناسب مع التهديدات"، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائينيك، في كلمة له، إن صاروخ "الحاج قاسم سليماني" الاستراتيجي مخصّص لضرب إسرائيل، مشيرًا إلى استخدام أنواع المعدات في منظومة "باور 373" الصاروخية.وأكد طلائينيك أن "هذه المنظومة محلية الصنع، وسميت باسم الشهيد قاسم سليماني"، مشيرًا إلى أن "التهديد الأكبر هو كيان الاحتلال الإسرائيلي".وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نشرت في 2020، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي "الشهيد الحاج قاسم" البالغ مداه 1400 كم، وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، آنذاك، إنه "أزيح الستار عن الصاروخ، صباح اليوم، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني"، مشيرةً إلى الفيديو والصور المتعلقة بهذا الصاروخ.
https://sputnikarabic.ae/20230924/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تعلن-عن-الصاروخ-الاستراتيجي-المخصص-لـضرب-إسرائيل-1081346335.html
https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الإيراني-يتسلم-صواريخ-كروز-أبو-مهدي-1079492360.html
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تعلن تصنيع طائرات مسيرة برمائية وهجينة

15:27 GMT 24.09.2023
© Twitter.comإيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Twitter.com
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قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، إنه في ظل ظروف الحظر الشامل على بلاده، حققت إيران نجاحا كبيرا في صنع الطائرات دون طيار.
ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، عن الأدميرال رضا تنكسيري، نجاح القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني بصنع طائرات مسيرة برمائية قادرة على حمل الصواريخ والقنابل وطائرات مسيرة هجينة أيضا.
صاروخ إيراني بعيد المدى مكتوب عليه كلمة تسقط إسرائيل بالعبرية، في معرض دفاعي في مدينة أصفهان، وسط إيران، 8 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عن الصاروخ الاستراتيجي المخصص لـ"ضرب إسرائيل"
13:41 GMT
وأكد القائد العسكري الإيراني أن البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بصنع طائرات دون طيار قادرة على الطفو على الماء، عن طريق شباب إيرانيين، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الطائرة في المستقبل.
وأفاد الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن "البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتصنيع طائرات دون طيار هجينة أيضا، تطير بمحرك واحد والمحرك الثاني هو محرك دفع، وهي قادرة على القيام بدوريات استطلاع لمدة تصل إلى 15 ساعة".
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد.
وأشار قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني إلى أن النجاحات العسكرية الإيرانية الأخرى مثل تجهيز سفن إطلاق القذائف بالصواريخ هي غير مسبوقة في العالم أيضا، في وقت يعد صنع الغواصات الذكية ذات المديات المتعددة واختبارها الناجح من الإنجازات العسكرية الفريدة الأخرى لإيران.
عرض الصاروخ الإيراني الجديد الشهيد أبو مهدي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
الجيش الإيراني يتسلم صواريخ كروز "أبو مهدي"
28 يوليو, 05:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن "نظام الأسلحة الذي تمتلكه إيران يتناسب مع التهديدات"، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائينيك، في كلمة له، إن صاروخ "الحاج قاسم سليماني" الاستراتيجي مخصّص لضرب إسرائيل، مشيرًا إلى استخدام أنواع المعدات في منظومة "باور 373" الصاروخية.
وأكد طلائينيك أن "هذه المنظومة محلية الصنع، وسميت باسم الشهيد قاسم سليماني"، مشيرًا إلى أن "التهديد الأكبر هو كيان الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نشرت في 2020، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي "الشهيد الحاج قاسم" البالغ مداه 1400 كم، وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، آنذاك، إنه "أزيح الستار عن الصاروخ، صباح اليوم، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني"، مشيرةً إلى الفيديو والصور المتعلقة بهذا الصاروخ.
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