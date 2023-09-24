https://sputnikarabic.ae/20230924/الكشف-عن-خسائر-أوكرانية-ضخمة-بسبب-حظر-دول-أوروبية-استيراد-منتجاتها-الغذائية-1081343229.html
الكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة بسبب حظر دول أوروبية استيراد منتجاتها الغذائية
الكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة بسبب حظر دول أوروبية استيراد منتجاتها الغذائية
حللت وكالة "سبوتنيك"، بالاعتماد على بيانات وأرقام صادرة عن هيئات الإحصاء الأوكرانية نتائج حظر عدد من الدول الأوروبية استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T11:53+0000
2023-09-24T11:53+0000
2023-09-24T11:53+0000
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وأظهرت نتائج التحليل أن خسائر أوكرانيا جراء حظر سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا استيراد بعض منتجاتها الزراعية قد تصل إلى أكثر من 227 مليون دولار أمريكي، وهو رقم يقترب مما تجنيه كييف كرسوم عبور للغاز بشكل ربع سنوي.أما سلوفاكيا، فتحظر استيراد الدقيق والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس، وهي المنتجات التي استوردتها من أوكرانيا بقيمة 26.4 مليون دولار شهريًا في المتوسط خلال العام الماضي قبل فرض الحظر.وتعد الذرة أكثر المنتجات التي تخسر أوكرانيا بسبب الحظر المفروض في الدول الأوروبية الثلاث على استيراده، حيث باعت منه في المتوسط ما قيمته 100 مليون دولار شهريًا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تليه بذور اللفت التي صدرتها أوكرانيا بقيمة 74.5 مليون دولار شهريًا في المتوسط، ثم بذور دوار الشمس التي صدرتها أوكرانيا بقيمة 25.6 مليون دولار شهريًا في المتوسط.أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، الاثنين الماضي، رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، بسبب الحظر الذي فرضته تلك الدول على استيراد البضائع الأوكرانية.وبدورها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية التجارة والزراعة في الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير، الخميس الماضي، أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات جديدة في إطار منصة التنسيق لتوريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.وقالت فيرير لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماعات جديدة لمنصة التنسيق حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-أمريكا-تطالب-بولندا-بتبرير-استمرارها-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1081306654.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-إرسال-أتاكمز-إلى-كييف-قد-يشجع-برلين-على-إرسال-صواريخ-توروس-1081322580.html
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العالم
الكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة بسبب حظر دول أوروبية استيراد منتجاتها الغذائية
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حللت وكالة "سبوتنيك"، بالاعتماد على بيانات وأرقام صادرة عن هيئات الإحصاء الأوكرانية نتائج حظر عدد من الدول الأوروبية استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا والخسائر الاقتصادية التي قد يتكبدها نظام كييف نتيجة لذلك.
وأظهرت نتائج التحليل أن خسائر أوكرانيا جراء حظر سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا استيراد بعض منتجاتها الزراعية قد تصل إلى أكثر من 227 مليون دولار أمريكي، وهو رقم يقترب مما تجنيه كييف كرسوم عبور للغاز بشكل ربع سنوي.
وتأتي الخسارة الأوكرانية الأكبر من الحظر الذي طبقته بولندا على استيراد منتجات زراعية أوكرانية، حيث تم منع استيراد القمح والذرة ودقيق القمح وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا، وخلال الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022، قبل فرض الحظر، استوردت بولندا ما قيمته 112 مليون دولار شهريًا من هذه المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت هنغاريا 24 منتجًا أوكرانيًا، بينها الحبوب وأنواع من البذور والسكر والزيوت والعسل، الأمر الذي قد يسبب خسائر لأوكرانيا تبلغ قيمتها 89 مليون دولار شهريًا، بناء على متوسط المبلغ الذي استوردت به هنغاريا بضائع من أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022.
أما سلوفاكيا، فتحظر استيراد الدقيق والذرة وبذور اللفت
وبذور دوار الشمس، وهي المنتجات التي استوردتها من أوكرانيا بقيمة 26.4 مليون دولار شهريًا في المتوسط خلال العام الماضي قبل فرض الحظر.
وتعد الذرة أكثر المنتجات التي تخسر أوكرانيا بسبب الحظر المفروض في الدول الأوروبية الثلاث على استيراده، حيث باعت منه في المتوسط ما قيمته 100 مليون دولار شهريًا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تليه بذور اللفت التي صدرتها أوكرانيا بقيمة 74.5 مليون دولار شهريًا في المتوسط، ثم بذور دوار الشمس التي صدرتها أوكرانيا بقيمة 25.6 مليون دولار شهريًا في المتوسط.
ومددت كل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا بشكل أحادي حظرًا على استيراد محاصيل أوكرانيا يستوردها الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك بعد انقضاء أجل ترخيص أصدره الاتحاد الأوروبي لعدد من دوله بفرض حظر على استيراد منتجات زراعية وغذائية من أوكرانيا بسبب إضرارها بمنتجي هذه السلع في البلاد المستفيدة من الحظر، والذي انقضى أجله في 15 سبتمبر الجاري.
أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، الاثنين الماضي، رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، بسبب الحظر الذي فرضته تلك الدول على استيراد البضائع الأوكرانية.
وبدورها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية التجارة والزراعة في الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير، الخميس الماضي، أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات جديدة في إطار منصة التنسيق لتوريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت فيرير لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماعات جديدة لمنصة التنسيق حتى الآن".