https://sputnikarabic.ae/20230924/الكشف-عن-خسائر-أوكرانية-ضخمة-بسبب-حظر-دول-أوروبية-استيراد-منتجاتها-الغذائية-1081343229.html

الكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة بسبب حظر دول أوروبية استيراد منتجاتها الغذائية

الكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة بسبب حظر دول أوروبية استيراد منتجاتها الغذائية

حللت وكالة "سبوتنيك"، بالاعتماد على بيانات وأرقام صادرة عن هيئات الإحصاء الأوكرانية نتائج حظر عدد من الدول الأوروبية استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا... 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T11:53+0000

2023-09-24T11:53+0000

2023-09-24T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأظهرت نتائج التحليل أن خسائر أوكرانيا جراء حظر سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا استيراد بعض منتجاتها الزراعية قد تصل إلى أكثر من 227 مليون دولار أمريكي، وهو رقم يقترب مما تجنيه كييف كرسوم عبور للغاز بشكل ربع سنوي.أما سلوفاكيا، فتحظر استيراد الدقيق والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس، وهي المنتجات التي استوردتها من أوكرانيا بقيمة 26.4 مليون دولار شهريًا في المتوسط خلال العام الماضي قبل فرض الحظر.وتعد الذرة أكثر المنتجات التي تخسر أوكرانيا بسبب الحظر المفروض في الدول الأوروبية الثلاث على استيراده، حيث باعت منه في المتوسط ما قيمته 100 مليون دولار شهريًا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تليه بذور اللفت التي صدرتها أوكرانيا بقيمة 74.5 مليون دولار شهريًا في المتوسط، ثم بذور دوار الشمس التي صدرتها أوكرانيا بقيمة 25.6 مليون دولار شهريًا في المتوسط.أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، الاثنين الماضي، رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، بسبب الحظر الذي فرضته تلك الدول على استيراد البضائع الأوكرانية.وبدورها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية التجارة والزراعة في الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير، الخميس الماضي، أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات جديدة في إطار منصة التنسيق لتوريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.وقالت فيرير لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماعات جديدة لمنصة التنسيق حتى الآن".

https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-أمريكا-تطالب-بولندا-بتبرير-استمرارها-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1081306654.html

https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-إرسال-أتاكمز-إلى-كييف-قد-يشجع-برلين-على-إرسال-صواريخ-توروس-1081322580.html

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