https://sputnikarabic.ae/20230924/برادلي-أمريكية-حولتها-القوات-الروسية-إلى-حطام-فيديو-1081339143.html

"برادلي" أمريكية حولتها القوات الروسية إلى حطام... فيديو

"برادلي" أمريكية حولتها القوات الروسية إلى حطام... فيديو

تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة برادلي أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T09:01+0000

2023-09-24T09:01+0000

2023-09-24T09:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081339234_0:13:610:356_1920x0_80_0_0_9df7f2506366bdfab1c1bab1c2b35f34.jpg

وتظهر المشاهد العربة الأمريكية وقد تحولت إلى حطام غير قابل للاستخدام بعد تعرضها لضربة تبدو أنها تلقتها من الأسفل.ويلاحظ تلف أحد جنازير المدرعة الأمريكية وانقطاعه، الذي يرجح تلفه بسبب لغم متفجر.وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في الفترة من 17 - 23 سبتمبر (أيلول) 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات المدرعة (الأوكرانية). ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة الأجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب للمخربين الأوكرانيين، بالإضافة إلى نقاط تجميع المرتزقة الأجانب".وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الضربات، لحقت أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه، وانخفضت قدرات عمليات الإصلاح والترميم التابعة للعدو".

https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-الجيش-الروسي-أعطب-دبابات-نادرة-هي-أقوى-ما-سلمه-الغرب-إلى-أوكرانيا-1081338402.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري