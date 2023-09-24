https://sputnikarabic.ae/20230924/برادلي-أمريكية-حولتها-القوات-الروسية-إلى-حطام-فيديو-1081339143.html
"برادلي" أمريكية حولتها القوات الروسية إلى حطام... فيديو
"برادلي" أمريكية حولتها القوات الروسية إلى حطام... فيديو
تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة برادلي أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T09:01+0000
2023-09-24T09:01+0000
2023-09-24T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد العربة الأمريكية وقد تحولت إلى حطام غير قابل للاستخدام بعد تعرضها لضربة تبدو أنها تلقتها من الأسفل.ويلاحظ تلف أحد جنازير المدرعة الأمريكية وانقطاعه، الذي يرجح تلفه بسبب لغم متفجر.وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في الفترة من 17 - 23 سبتمبر (أيلول) 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات المدرعة (الأوكرانية). ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة الأجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب للمخربين الأوكرانيين، بالإضافة إلى نقاط تجميع المرتزقة الأجانب".وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الضربات، لحقت أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه، وانخفضت قدرات عمليات الإصلاح والترميم التابعة للعدو".
https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-الجيش-الروسي-أعطب-دبابات-نادرة-هي-أقوى-ما-سلمه-الغرب-إلى-أوكرانيا-1081338402.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"برادلي" أمريكية حولتها القوات الروسية إلى حطام... فيديو
تابعنا عبر
تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة برادلي أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر المشاهد العربة الأمريكية وقد تحولت إلى حطام غير قابل للاستخدام بعد تعرضها لضربة تبدو أنها تلقتها من الأسفل.
ويلاحظ تلف أحد جنازير المدرعة الأمريكية وانقطاعه، الذي يرجح تلفه بسبب لغم متفجر.
الجدير بالذكر أن القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الكثير من الدبابات الغربية الحديثة، على رأسها دبابة "ليوبارد 2" ودبابات "تشالنجر" الأمريكية، وأعطبت عدة أصناف من المدرعات وعربات النقل الغربية التي سلمت إلى نظام كييف.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن سلسلة ضربات ضخمة نفذها الجيش الروسي استمرت لأيام، استهدفت النظام اللوجستي التابع للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية
، أنه "في الفترة من 17 - 23 سبتمبر (أيلول) 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات المدرعة (الأوكرانية). ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة الأجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب للمخربين الأوكرانيين، بالإضافة إلى نقاط تجميع المرتزقة الأجانب".
وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الضربات، لحقت أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه، وانخفضت قدرات عمليات الإصلاح والترميم التابعة للعدو".