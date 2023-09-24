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https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html
جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة
جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة
أفاد جندي أوكراني في مقابلة إعلامية، اليوم الأحد، أنه مستعد لفعل أي شيء، بما في ذلك إطلاق النار على نفسه، بهدف إعفائه من العودة إلى الاشتباكات. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T06:47+0000
2023-09-24T06:47+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الجندي: "أنا مستعد تماما لإطلاق النار على نفسي في ساقي، فقط كي لا أعود إلى المقدمة، سأفعل كل شيء من أجل هذا".كما أوضح الجندي: "يسود الفساد وعدم الكفاءة في الجيش ولا يهتمون بالنوعيه هناك، وبعض الأطباء طلبوا مني المال للسماح لي بمغادرة ساحة القتال، بينما ادعى آخرون أنه على الرغم من الإصابة، يمكنني القتال".تتأخر العمليات العسكرية في أوكرانيا، والنصر الذي سرعان ما تنبأت به سلطات كييف نتيجة للهجوم المضاد غير مرئي في المدى المنظور، وهذا الوضع يؤدي إلى الإحباط ليس فقط في الغرب، ولكن أيضا للأوكرانيين أنفسهم، الذين هم أقل استعدادا للتضحية بحياتهم في الجبهة.وجاء في منشور الصحيفة، أن الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لعدم الانضمام إلى الجيش والتواجد في الخطوط الأمامية، وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن مثل هذه الأفكار يشاركها أولئك الذين كانوا بالفعل في المقدمة.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة

06:47 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفاد جندي أوكراني في مقابلة إعلامية، اليوم الأحد، أنه مستعد لفعل أي شيء، بما في ذلك إطلاق النار على نفسه، بهدف إعفائه من العودة إلى الاشتباكات.
وقال الجندي: "أنا مستعد تماما لإطلاق النار على نفسي في ساقي، فقط كي لا أعود إلى المقدمة، سأفعل كل شيء من أجل هذا".
كما أوضح الجندي: "يسود الفساد وعدم الكفاءة في الجيش ولا يهتمون بالنوعيه هناك، وبعض الأطباء طلبوا مني المال للسماح لي بمغادرة ساحة القتال، بينما ادعى آخرون أنه على الرغم من الإصابة، يمكنني القتال".

وتساءل الجندي محبطًا: "لماذا يجب أن أعود ومن أجل من أقاتل؟ لن أقاتل بعد الآن، ولن أكون فداء لأحد بعد الآن".

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06:08 GMT
تتأخر العمليات العسكرية في أوكرانيا، والنصر الذي سرعان ما تنبأت به سلطات كييف نتيجة للهجوم المضاد غير مرئي في المدى المنظور، وهذا الوضع يؤدي إلى الإحباط ليس فقط في الغرب، ولكن أيضا للأوكرانيين أنفسهم، الذين هم أقل استعدادا للتضحية بحياتهم في الجبهة.

وأوضحت صحيفة "التايمز" أن هذا الجندي الأوكراني أصيب مرتين وفرّ من وحدته بعد العلاج في المستشفى.

وجاء في منشور الصحيفة، أن الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لعدم الانضمام إلى الجيش والتواجد في الخطوط الأمامية، وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن مثل هذه الأفكار يشاركها أولئك الذين كانوا بالفعل في المقدمة.
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