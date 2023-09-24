https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html

جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة

جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة

أفاد جندي أوكراني في مقابلة إعلامية، اليوم الأحد، أنه مستعد لفعل أي شيء، بما في ذلك إطلاق النار على نفسه، بهدف إعفائه من العودة إلى الاشتباكات. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T06:47+0000

2023-09-24T06:47+0000

2023-09-24T06:47+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_011c90d91292140c1f4b95c93c48c53f.jpg

وقال الجندي: "أنا مستعد تماما لإطلاق النار على نفسي في ساقي، فقط كي لا أعود إلى المقدمة، سأفعل كل شيء من أجل هذا".كما أوضح الجندي: "يسود الفساد وعدم الكفاءة في الجيش ولا يهتمون بالنوعيه هناك، وبعض الأطباء طلبوا مني المال للسماح لي بمغادرة ساحة القتال، بينما ادعى آخرون أنه على الرغم من الإصابة، يمكنني القتال".تتأخر العمليات العسكرية في أوكرانيا، والنصر الذي سرعان ما تنبأت به سلطات كييف نتيجة للهجوم المضاد غير مرئي في المدى المنظور، وهذا الوضع يؤدي إلى الإحباط ليس فقط في الغرب، ولكن أيضا للأوكرانيين أنفسهم، الذين هم أقل استعدادا للتضحية بحياتهم في الجبهة.وجاء في منشور الصحيفة، أن الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لعدم الانضمام إلى الجيش والتواجد في الخطوط الأمامية، وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن مثل هذه الأفكار يشاركها أولئك الذين كانوا بالفعل في المقدمة.

https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا