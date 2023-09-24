https://sputnikarabic.ae/20230924/دول-عربية-وإسلامية-على-رادار-التطبيع-مع-إسرائيل-1081354918.html
دول عربية وإسلامية على "رادار التطبيع" مع إسرائيل
دول عربية وإسلامية على "رادار التطبيع" مع إسرائيل
أفادت تقارير إسرائيلية بأن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية على "رادار" التطبيع مع تل أبيب، أهمها السعودية وليبيا وإندونيسيا وسلطنة عمان وموريتانيا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T18:05+0000
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دول عربية وإسلامية على "رادار التطبيع" مع إسرائيل
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أفادت تقارير إسرائيلية بأن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية على "رادار" التطبيع مع تل أبيب، أهمها السعودية وليبيا وإندونيسيا وسلطنة عمان وموريتانيا.