https://sputnikarabic.ae/20230924/شرطة-المكسيك-تعتقل-لعبة-الشيطان-تشاكي-والدمية-تنتقم-فيديو---1081340843.html
شرطة المكسيك تعتقل "لعبة الشيطان" تشاكي والدمية "تنتقم"... فيديو
شرطة المكسيك تعتقل "لعبة الشيطان" تشاكي والدمية "تنتقم"... فيديو
سجلت المكسيك حادثة غريبة أحدثت جدلا في البلاد، بعد قيام الشرطة المختصة في البلاد بإلقاء القبض على دمية "تشاكي" المخيفة، على خلفية قيام مالكها بإخافة الناس. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T10:21+0000
2023-09-24T10:21+0000
2023-09-24T10:21+0000
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وتداولت وسائل الإعلام العالمية مشاهد لقيام السلطات المكسيكية بإلقاء القبض على الدمية المخيفة، التي امتهنت القتل المسلسل المخيف في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة المعروفة باسم "لعبة الشيطان" أو "الدمية القاتلة".وألقت الشرطة المكسيكية في مدينة مونكلوفا في ولاية كواويلا شمالي البلاد، على الدمية تشاكي ومالكها كارلوس على خلفية قيامه بإخافة الناس بطريقة متعمدة، بحسب موقع "tvazteca".وعلى الرغم من إطلاق سراح كارلوس، مالك الدمية المخيفة، إلا أن مكان "تشاكي" لا يزال مجهولا، مثل مصيرها في أغلب سلسلة أفلام الرعب، حيث اختفت وظهرت بشكل غامض لأكثر من مرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شرطة المكسيك تعتقل "لعبة الشيطان" تشاكي والدمية "تنتقم"... فيديو
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سجلت المكسيك حادثة غريبة أحدثت جدلا في البلاد، بعد قيام الشرطة المختصة في البلاد بإلقاء القبض على دمية "تشاكي" المخيفة، على خلفية قيام مالكها بإخافة الناس.
وتداولت وسائل الإعلام العالمية مشاهد لقيام السلطات المكسيكية بإلقاء القبض على الدمية المخيفة، التي امتهنت القتل المسلسل المخيف في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة المعروفة باسم "لعبة الشيطان" أو "الدمية القاتلة".
وألقت الشرطة المكسيكية في مدينة مونكلوفا في ولاية كواويلا شمالي البلاد، على الدمية تشاكي ومالكها كارلوس على خلفية قيامه بإخافة الناس بطريقة متعمدة، بحسب موقع "tvazteca"
.
ووجهت السلطات المختصة تهمة زعزعة السلام وتهديد سلامة الآخرين لمالك الدمية، الذي تسببت تصرفاته باحتجاز بطلة أفلام الرعب "تشاكي" التي تحمل اسم (تشارلز لي راي)، حيث قام أحد ضباط الشرطة بوضع القيود على الدمية، وهو الأمر الذي انتظره عشاق أفلام الرعب لعدة أجزاء ولم يحدث.
وأفادت وسائل إعلام محلية بقيام السلطات بتوجيه ملاحظة للضابط الذي قيد الدمية وتوبيخه بسبب عدم جديته ومهنيتيه في أداء مهامه، الأمر الذي اعتبره مغردون، بشكل ساخر، على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "انتقام من اللعبة المخيفة مشابه للأفلام".
وعلى الرغم من إطلاق سراح كارلوس، مالك الدمية المخيفة، إلا أن مكان "تشاكي" لا يزال مجهولا، مثل مصيرها في أغلب سلسلة أفلام الرعب، حيث اختفت وظهرت بشكل غامض لأكثر من مرة.