https://sputnikarabic.ae/20230924/ضمن-جسر-جوي-قطر-تواصل-إرسال-مساعداتها-للمتضررين-من-الفيضانات-في-ليبيا-صور-1081353006.html

"ضمن جسر جوي".. قطر تواصل إرسال مساعداتها للمتضررين من الفيضانات في ليبيا... صور

"ضمن جسر جوي".. قطر تواصل إرسال مساعداتها للمتضررين من الفيضانات في ليبيا... صور

وصلت الطائرتان السابعة والثامنة من الجسر الجوي القطري، اليوم الأحد، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي وقعت... 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T15:58+0000

2023-09-24T15:58+0000

2023-09-24T15:58+0000

في ليبيا... أهوال لا توصف

أخبار ليبيا اليوم

قطر

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081164285_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_957e671ae15fb21c340ee344fdd4c6f1.jpg

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأحد، أن قطر أرسلت طائرتين جديدتين وهما السابعة والثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من إعصار "دانيال" شرقي ليبيا.وتحمل الطائرتان القطريتان 58 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية كاستجابة قطرية عاجلة للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، موضحة أن إجمالي المساعدات القطرية للمتضررين قد وصل إلى 267 طنا.وأكدت الوكالة أن "المساعدات القطرية شملت مستلزمات إيواء ومولدات كهرباء ومواد غذائية وإغاثية ومواد طبية مقدمة من اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية".وبدوره، وجَّه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا وخلفت عشرات الضحايا.واجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها. آخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3660 ضحية، حتى يوم الخميس، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.وبدورها، أصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.، وهو القرار الذي جاء على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.وفي وقت تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد، كاشفا في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة، ستطال مسؤولين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة".

https://sputnikarabic.ae/20230923/المنقذون-الروس-يعثرون-على-25-جثة-في-ليبيا-بعد-فحص-20-ألف-متر-مربع-خلال-يوم-واحد-1081312965.html

https://sputnikarabic.ae/20230920/ردة-فعل-مؤثرة-لأم-محاصرة-تحت-الأنقاض-في-درنة-بعد-عثور-ابنها-عليها-فيديو-1081233326.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم