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https://sputnikarabic.ae/20230924/ظهور-قرش-الحوت-بهلول-على-سواحل-مصر-فيديو--1081347166.html
ظهور قرش الحوت "بهلول" على سواحل مصر... فيديو
ظهور قرش الحوت "بهلول" على سواحل مصر... فيديو
سجّل غواصون مصريون مشاهد جديدة لظهر سمكة قرش الحوت عملاقة، أطلق عليها عدد من وسائل الإعلام المصرية لقب "بهلول"، في مشهد نادر وجميل. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T13:49+0000
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ووثّق عدد من الغواصين بكاميراتهم المشهد جنوبي محافظة البحر الأحمر، وتحديدا في مدينة مرسي علم، بحسب موقع "مصراوي".وبيّن الطيب أن هذا المخلوق الفريد يرصد عادة بشكل مستمر "فى مناطق جزيرة الأخوين، وما بين جبال الجفتون الصغير والكبير، ومنطقة الفانوس والفنستون".
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نادي الفيديو

ظهور قرش الحوت "بهلول" على سواحل مصر... فيديو

13:49 GMT 24.09.2023
© Photo / unsplash/Oleksandr Sushkoالقرش الحوت سمكة ضخمة غير مفترسة
القرش الحوت سمكة ضخمة غير مفترسة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Photo / unsplash/Oleksandr Sushko
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سجّل غواصون مصريون مشاهد جديدة لظهر سمكة قرش الحوت عملاقة، أطلق عليها عدد من وسائل الإعلام المصرية لقب "بهلول"، في مشهد نادر وجميل.
ووثّق عدد من الغواصين بكاميراتهم المشهد جنوبي محافظة البحر الأحمر، وتحديدا في مدينة مرسي علم، بحسب موقع "مصراوي".

واعتبرت وسائل إعلام مصرية أن ظهور الحوت من جديد هو بمثابة "فرصة جيدة للتسويق السياحي... ويمثل جذبا سياحيا كبيرا، ويحظى باهتمام وشغف السياح والغواصين باعتباره أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض"، بحسب "موقع القاهرة 24".

وقال مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، حسن الطيب، إنه على الرغم من تصنيف القرش الحوتي ضمن فئة مملكة القروش، إلا أن هذا المخلوق ليس من المفترسات ولا يمتلك أسنان، وهو يتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بها وفلترتها من المياه.

وبيّن الطيب أن هذا المخلوق الفريد يرصد عادة بشكل مستمر "فى مناطق جزيرة الأخوين، وما بين جبال الجفتون الصغير والكبير، ومنطقة الفانوس والفنستون".
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