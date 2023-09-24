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عبد اللهيان يسخر من رسومات نتنياهو في الأمم المتحدة
عبد اللهيان يسخر من رسومات نتنياهو في الأمم المتحدة
سخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T08:07+0000
2023-09-24T08:07+0000
العالم
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وأكد الوزير الإيراني في تعليقه على تهديدات نتنياهو، أن "إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو".وبحسب تصريحات عبد اللهيان، التي نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن "إسرائيل تعيش أضعف فتراتها"، واصفا ما قاله نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "ليس سوى مزحة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.
https://sputnikarabic.ae/20230922/إيران-لقاء-عبد-اللهيان-وشكري-تطور-جديد-في-العلاقات-مع-مصر-1081282865.html
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العالم

عبد اللهيان يسخر من رسومات نتنياهو في الأمم المتحدة

08:07 GMT 24.09.2023
© Sputnikحسين عبد اللهيان
حسين عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik
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سخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من أهمية التهديدات التي أطلقها الأخير في كلمته.
وأكد الوزير الإيراني في تعليقه على تهديدات نتنياهو، أن "إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو".
وبحسب تصريحات عبد اللهيان، التي نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن "إسرائيل تعيش أضعف فتراتها"، واصفا ما قاله نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "ليس سوى مزحة".
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22 سبتمبر, 08:00 GMT

وقال عبد اللهيان إن "أحد المسؤولين المشاركين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال لي إن نتنياهو يجلب معه رسومات طفولته إلى الأمم المتحدة ليرويها للمشاركين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".
واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.
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