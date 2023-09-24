https://sputnikarabic.ae/20230924/فطر-يخيف-العلماء-بانتقاله-من-النباتات-إلى-البشر--1081338593.html
فطر يخيف العلماء بانتقاله من النباتات إلى البشر
فطر يخيف العلماء بانتقاله من النباتات إلى البشر
وصف العلماء مرض "الورقة الفضية" بأنه لعنة لمجموعة متنوعة من النباتات، من الكمثرى إلى الورود، يمكن أن يكون فطر كوندروستيرو الأرجواني، الذي يصيب أوراقها... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T08:54+0000
2023-09-24T08:54+0000
2023-09-24T09:04+0000
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وأكد العلماء أن هذا المرض الفطري لم يعتبر أبدًا مشكلة بالنسبة للبشر، حتى هذا العام، إذ وُصفت أنها أول حالة من نوعها يتم الإبلاغ عنها، عندما أصيب عالم فطريات هندي يبلغ من العمر 61 عامًا بحالة خطيرة من مرض "الورقة الفضية" في حلقه، إذ كان يعاني من سعال وصوت أجش وتعب وصعوبة في البلع، وكشفت الأشعة المقطعية لرقبته عن وجود خراج مملوء بالقيح بجوار قصبته الهوائية.ولكي تستقر هذه الفطريات داخل الجسد وتبدأ في التكاثر، فإنها تحتاج إلى بعض الحيل للتعامل مع بيئة معادية مصممة لتمزيقها بجميع أنواع الأسلحة الكيميائية والعوامل القاتلة، وهذا يجعل من النادر جدًا أن ينجح الفطر، الذي يتكيف مع خيوطه عبر الأوراق وسيقان النباتات، بالتكيف داخل أجسامنا.تشكل الفطريات بشكل خاص خطرًا كبيرًا، فالتشابه في الكيمياء الحيوية الفطرية والحيوانية يجعل تصميم اللقاحات والعلاجات المناسبة التي يمكنها منع العدوى أو إدارتها تحديًا حقيقيًا.وأدى التصريف المنتظم للقرحة مع استخدام مضاد فطريات شائع لمدة شهرين إلى الشفاء من العدوى، وبعد عامين من الفحوصات، كان المريض لا يزال بخير دون أي علامات على تكرار العدوى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.من غير المرجح أن نعرف على الإطلاق سبب ظهور مثل هذه العدوى العرضية، ويظل من غير المعروف ما إذا كنا سنرى مثل ذلك مرة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230924/دراسة-السكري-من-النوع-الثاني-يشكل-خطرا-أكبر-على-محبي-السهر-في-الليل-1081336995.html
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علوم, الصحة, منوعات
فطر يخيف العلماء بانتقاله من النباتات إلى البشر
08:54 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
وصف العلماء مرض "الورقة الفضية" بأنه لعنة لمجموعة متنوعة من النباتات، من الكمثرى إلى الورود، يمكن أن يكون فطر كوندروستيرو الأرجواني، الذي يصيب أوراقها وأغصانها، قاتلًا للنبات إذا لم يتم علاجه بسرعة.
وأكد العلماء أن هذا المرض الفطري لم يعتبر أبدًا مشكلة بالنسبة للبشر، حتى هذا العام، إذ وُصفت أنها أول حالة من نوعها يتم الإبلاغ عنها، عندما أصيب عالم فطريات هندي يبلغ من العمر 61 عامًا بحالة خطيرة من مرض "الورقة الفضية" في حلقه، إذ كان يعاني من سعال وصوت أجش وتعب وصعوبة في البلع، وكشفت الأشعة المقطعية لرقبته عن وجود خراج مملوء بالقيح بجوار قصبته الهوائية.
ولا يتذكر المريض أنه عمل مع هذا النوع بالذات أخيرا، على الرغم من أنه متخصص في الفطريات، وقد جعله عمله الميداني على اتصال بمواد متحللة وفطريات نباتية أخرى، ما قد يفسر مصدر العدوى لديه.
ولكي تستقر هذه الفطريات داخل الجسد وتبدأ في التكاثر، فإنها تحتاج إلى بعض الحيل للتعامل مع بيئة معادية مصممة لتمزيقها بجميع أنواع الأسلحة الكيميائية والعوامل القاتلة، وهذا يجعل من النادر جدًا أن ينجح الفطر، الذي يتكيف مع خيوطه عبر الأوراق وسيقان النباتات
، بالتكيف داخل أجسامنا.
تشكل الفطريات بشكل خاص خطرًا كبيرًا، فالتشابه في الكيمياء الحيوية الفطرية والحيوانية يجعل تصميم اللقاحات والعلاجات المناسبة التي يمكنها منع العدوى أو إدارتها تحديًا حقيقيًا.
وأدى التصريف المنتظم للقرحة مع استخدام مضاد فطريات شائع لمدة شهرين إلى الشفاء من العدوى، وبعد عامين من الفحوصات، كان المريض لا يزال بخير دون أي علامات على تكرار العدوى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
من غير المرجح أن نعرف على الإطلاق سبب ظهور مثل هذه العدوى العرضية، ويظل من غير المعروف ما إذا كنا سنرى مثل ذلك مرة أخرى.