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https://sputnikarabic.ae/20230924/قتيلان-ودمار-كبير-حصيلة-العملية-العسكرية-للجيش-الإسرائيلي-على-مخيم-نور-شمس-شمالي-الضفة-الغربية-1081343648.html
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
قتل فلسطينيان خلال عملية عسكرية نفذها جيش الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T12:13+0000
2023-09-24T12:13+0000
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وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.وقال طه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس لوكالة "سبوتنيك": "إن الاحتلال للمرة الثالثة يعيث فساداً في مخيم نور شمس، شهيدان ودمار في المخيم، وهذا الدمار مقصود وممنهج وهدفه تدمير كل نواحي الحياة في المخيم، وهذا يفاقم حياة الأهالي الذين يواجهون حياة صعبة بالأساس، وعلى العالم التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحقنا".ودمرت الجرافات الإسرائيلية مقطعاً من شارع نابلس على مدخل المخيم، والشارع المؤدي إلى حارة المحجر، وحارة المنشية، وشملت البنية التحتية من خطوط المياه، والصرف الصحي، وبعض تمديدات الكهرباء، التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم لفترة زمنية، إضافة إلى تدمير بعض مركبات المواطنين والمحال التجارية، وتدمير أجزاء كبيرة من بعض البيوت.وأعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة، حداداً على أرواح القتلى، واحتجاجاً على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وتعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، هي الثانية على مخيم نور شمس خلال الشهر الجاري، وقد لحق بالمخيم تخريب كبير للبنى التحتية والشوارع الرئيسية، وتدمير ممتلكات المواطنين، وتدمير الشارع الرئيسي للمخيم، الذي يعتبر الشريان الرابط بين مدينة طولكرم والبلدات شرق المحافظة.
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حصري, العالم العربي
حصري, العالم العربي

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

12:13 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قتل فلسطينيان خلال عملية عسكرية نفذها جيش الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.
وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.

وأعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، عن مقتل الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، متأثرين بإصابتهما الخطيرة في الرأس.

© Sputnik . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال طه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس لوكالة "سبوتنيك": "إن الاحتلال للمرة الثالثة يعيث فساداً في مخيم نور شمس، شهيدان ودمار في المخيم، وهذا الدمار مقصود وممنهج وهدفه تدمير كل نواحي الحياة في المخيم، وهذا يفاقم حياة الأهالي الذين يواجهون حياة صعبة بالأساس، وعلى العالم التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحقنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ودمرت الجرافات الإسرائيلية مقطعاً من شارع نابلس على مدخل المخيم، والشارع المؤدي إلى حارة المحجر، وحارة المنشية، وشملت البنية التحتية من خطوط المياه، والصرف الصحي، وبعض تمديدات الكهرباء، التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم لفترة زمنية، إضافة إلى تدمير بعض مركبات المواطنين والمحال التجارية، وتدمير أجزاء كبيرة من بعض البيوت.

وتقول أم أشرف صاحبة بيت المهدوم لوكالة "سبوتنيك": "كانت ليلة قاسية جداً، وعندما بدأ الاقتحام خرجت من المنزل مسرعة وأخذت ابني المريض، فقد كانت الاشتباكات قرب بيتي، والآن أقف أمام هذا الدمار، لقد دمروا منزلي، لم أكن أتصور أن أجده بهذا الشكل".

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة، حداداً على أرواح القتلى، واحتجاجاً على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وتعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، هي الثانية على مخيم نور شمس خلال الشهر الجاري، وقد لحق بالمخيم تخريب كبير للبنى التحتية والشوارع الرئيسية، وتدمير ممتلكات المواطنين، وتدمير الشارع الرئيسي للمخيم، الذي يعتبر الشريان الرابط بين مدينة طولكرم والبلدات شرق المحافظة.
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