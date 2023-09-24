https://sputnikarabic.ae/20230924/قتيلان-ودمار-كبير-حصيلة-العملية-العسكرية-للجيش-الإسرائيلي-على-مخيم-نور-شمس-شمالي-الضفة-الغربية-1081343648.html

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

قتل فلسطينيان خلال عملية عسكرية نفذها جيش الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T12:13+0000

2023-09-24T12:13+0000

2023-09-24T12:13+0000

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العالم العربي

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وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.وقال طه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس لوكالة "سبوتنيك": "إن الاحتلال للمرة الثالثة يعيث فساداً في مخيم نور شمس، شهيدان ودمار في المخيم، وهذا الدمار مقصود وممنهج وهدفه تدمير كل نواحي الحياة في المخيم، وهذا يفاقم حياة الأهالي الذين يواجهون حياة صعبة بالأساس، وعلى العالم التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحقنا".ودمرت الجرافات الإسرائيلية مقطعاً من شارع نابلس على مدخل المخيم، والشارع المؤدي إلى حارة المحجر، وحارة المنشية، وشملت البنية التحتية من خطوط المياه، والصرف الصحي، وبعض تمديدات الكهرباء، التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم لفترة زمنية، إضافة إلى تدمير بعض مركبات المواطنين والمحال التجارية، وتدمير أجزاء كبيرة من بعض البيوت.وأعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة، حداداً على أرواح القتلى، واحتجاجاً على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وتعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، هي الثانية على مخيم نور شمس خلال الشهر الجاري، وقد لحق بالمخيم تخريب كبير للبنى التحتية والشوارع الرئيسية، وتدمير ممتلكات المواطنين، وتدمير الشارع الرئيسي للمخيم، الذي يعتبر الشريان الرابط بين مدينة طولكرم والبلدات شرق المحافظة.

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