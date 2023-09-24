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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/قذيفة-روسية-تحول-برادلي-أمريكية-إلى-فتات-فيديو-1081355816.html
قذيفة روسية تحول "برادلي" أمريكية إلى فتات... فيديو
قذيفة روسية تحول "برادلي" أمريكية إلى فتات... فيديو
تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو للحظة تدمير القوات الروسية لعربة "برادلي" الأمريكية الصنع. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T20:03+0000
2023-09-24T20:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما تظهر اللقطات وجود دبابتين من نوع "ليوبارد" على جانبي الطريق بعد إعطابهما على محور أريوخوفسكي في زابوروجيه.وفي وقت سابق، تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة "برادلي" أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.كما قام جنود من مفرزة القوات الخاصة "عثمان" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مركبة مدرعة أمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس برو" في اتجاه زابوروجيه.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة روسية تحول "برادلي" أمريكية إلى فتات... فيديو

20:03 GMT 24.09.2023
© Photoقذيفة روسية تدمر عربة "برادلي" أمريكية
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Photo
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تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو للحظة تدمير القوات الروسية لعربة "برادلي" الأمريكية الصنع.
كما تظهر اللقطات وجود دبابتين من نوع "ليوبارد" على جانبي الطريق بعد إعطابهما على محور أريوخوفسكي في زابوروجيه.
وفي وقت سابق، تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة "برادلي" أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كما قام جنود من مفرزة القوات الخاصة "عثمان" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مركبة مدرعة أمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس برو" في اتجاه زابوروجيه.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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