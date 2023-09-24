https://sputnikarabic.ae/20230924/قذيفة-روسية-تحول-برادلي-أمريكية-إلى-فتات-فيديو-1081355816.html
قذيفة روسية تحول "برادلي" أمريكية إلى فتات... فيديو
قذيفة روسية تحول "برادلي" أمريكية إلى فتات... فيديو
تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو للحظة تدمير القوات الروسية لعربة "برادلي" الأمريكية الصنع. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T20:03+0000
2023-09-24T20:03+0000
2023-09-24T20:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما تظهر اللقطات وجود دبابتين من نوع "ليوبارد" على جانبي الطريق بعد إعطابهما على محور أريوخوفسكي في زابوروجيه.وفي وقت سابق، تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة "برادلي" أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.كما قام جنود من مفرزة القوات الخاصة "عثمان" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مركبة مدرعة أمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس برو" في اتجاه زابوروجيه.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081351921_112:0:1388:957_1920x0_80_0_0_66fe8ef4fea8bb82a79051998fcbd185.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة روسية تحول "برادلي" أمريكية إلى فتات... فيديو
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو للحظة تدمير القوات الروسية لعربة "برادلي" الأمريكية الصنع.
كما تظهر اللقطات وجود دبابتين من نوع "ليوبارد" على جانبي الطريق بعد إعطابهما على محور أريوخوفسكي في زابوروجيه.
وفي وقت سابق، تناقل نشطاء روس بشكل واسع مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير عربة "برادلي" أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كما قام جنود من مفرزة القوات الخاصة "عثمان" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مركبة مدرعة أمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس برو" في اتجاه زابوروجيه.