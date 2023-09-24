https://sputnikarabic.ae/20230924/قوات-حفظ-السلام-الروسية-ترافق-قافلة-لنقل-311-مدنيا-من-قره-باغ-إلى-أرمينيا-1081353318.html
قوات حفظ السلام الروسية ترافق قافلة لنقل 311 مدنيا من قره باغ إلى أرمينيا
قوات حفظ السلام الروسية ترافق قافلة لنقل 311 مدنيا من قره باغ إلى أرمينيا
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية رافقت، اليوم الأحد، خمس حافلات و41 مركبة شخصية تحمل 311 مدنيا من قره باغ، بينهم 102 طفلا، إلى أرمينيا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T16:37+0000
2023-09-24T16:37+0000
2023-09-24T16:37+0000
العالم
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وقالت الوزارة، في بيان، "برفقة فرقة حفظ السلام الروسية، غادرت 5 حافلات و41 وحدة من المركبات الشخصية إلى جمهورية أرمينيا وتم نقل 311 مدنياً، من بينهم 102 طفلا"، حيث أعرب المدنيون عن امتنانهم للأفراد العسكريين في الفرقة الروسية.وأضافت أن أكثر من 710 مدنيا، من بينهم 402 طفلا، ما زالوا برفقة وحدة حفظ السلام الروسية في قرة باغ.كما أكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في قرة باغ، سلمت أكثر من 1200 وحدة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، ونحو 130 ألف وحدة من الذخيرة. ولم يتم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230923/القوات-الأذربيجانية-تقوم-بعملية-نزع-سلاح-جيش-قره-باغ-في-ستيباناكيرت-1081321656.html
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العالم
قوات حفظ السلام الروسية ترافق قافلة لنقل 311 مدنيا من قره باغ إلى أرمينيا
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية رافقت، اليوم الأحد، خمس حافلات و41 مركبة شخصية تحمل 311 مدنيا من قره باغ، بينهم 102 طفلا، إلى أرمينيا.
وقالت الوزارة، في بيان، "برفقة فرقة حفظ السلام الروسية، غادرت 5 حافلات و41 وحدة من المركبات الشخصية إلى جمهورية أرمينيا وتم نقل 311 مدنياً، من بينهم 102 طفلا"، حيث أعرب المدنيون عن امتنانهم للأفراد العسكريين في الفرقة الروسية.
وأضافت أن أكثر من 710 مدنيا، من بينهم 402 طفلا، ما زالوا برفقة وحدة حفظ السلام الروسية في قرة باغ.
كما أكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في قرة باغ، سلمت أكثر من 1200 وحدة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، ونحو 130 ألف وحدة من الذخيرة.
ولم يتم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.