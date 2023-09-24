https://sputnikarabic.ae/20230924/محلل-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-المشكلة-الرئيسية-للجيش-الأوكراني-1081337758.html
محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني
محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني
كتب المحلل العسكري الأمريكي، جون روسوماندو، في مقال صحفي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية تسيطر بالكامل على سماء أوكرانيا، وهذا ما يمثل المشكلة الرئيسية... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T07:49+0000
2023-09-24T07:49+0000
2023-09-24T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78f8f210315eded937291e6a39396b57.jpg
وقال الخبير: "في الوقت الحالي، يمنع الدفاع الجوي الروسي أوكرانيا من ضرب القوات البرية لدعم المشاة والعربات المدرعة المتقدمة، حيث أن سيطرة روسيا على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا".كما وصفها الخبير في مقابلة مع قناة "ناينتين فورتي فايف"، بأن تزويد كييف بـ" أسلحة معجزة "، مثل صواريخ أتاكمز وهيمارز، وكذلك دبابات أبرامز، ما هو إلا مضيعة للمال، حيث لا تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقوة عسكرية في السماء تسمح باستخدام الإمكانات الكاملة لهذه الأسلحة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdf29e15fc3c5ef77c5815ac7308196d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني
تابعنا عبر
كتب المحلل العسكري الأمريكي، جون روسوماندو، في مقال صحفي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية تسيطر بالكامل على سماء أوكرانيا، وهذا ما يمثل المشكلة الرئيسية لكييف.
وقال الخبير: "في الوقت الحالي، يمنع الدفاع الجوي الروسي أوكرانيا من ضرب القوات البرية لدعم المشاة والعربات المدرعة المتقدمة، حيث أن سيطرة روسيا على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا".
وأشار روسوماندو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الأصول الجوية اللازمة لمواجهة الجيش الروسي بشكل فعال.
كما وصفها الخبير في مقابلة مع قناة "ناينتين فورتي فايف"، بأن تزويد كييف بـ" أسلحة معجزة "، مثل صواريخ أتاكمز وهيمارز، وكذلك دبابات أبرامز، ما هو إلا مضيعة للمال، حيث لا تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقوة عسكرية في السماء تسمح باستخدام الإمكانات الكاملة لهذه الأسلحة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات
للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم
، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.