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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/محلل-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-المشكلة-الرئيسية-للجيش-الأوكراني-1081337758.html
محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني
محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني
كتب المحلل العسكري الأمريكي، جون روسوماندو، في مقال صحفي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية تسيطر بالكامل على سماء أوكرانيا، وهذا ما يمثل المشكلة الرئيسية... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T07:49+0000
2023-09-24T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال الخبير: "في الوقت الحالي، يمنع الدفاع الجوي الروسي أوكرانيا من ضرب القوات البرية لدعم المشاة والعربات المدرعة المتقدمة، حيث أن سيطرة روسيا على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا".كما وصفها الخبير في مقابلة مع قناة "ناينتين فورتي فايف"، بأن تزويد كييف بـ" أسلحة معجزة "، مثل صواريخ أتاكمز وهيمارز، وكذلك دبابات أبرامز، ما هو إلا مضيعة للمال، حيث لا تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقوة عسكرية في السماء تسمح باستخدام الإمكانات الكاملة لهذه الأسلحة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني

07:49 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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كتب المحلل العسكري الأمريكي، جون روسوماندو، في مقال صحفي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية تسيطر بالكامل على سماء أوكرانيا، وهذا ما يمثل المشكلة الرئيسية لكييف.
وقال الخبير: "في الوقت الحالي، يمنع الدفاع الجوي الروسي أوكرانيا من ضرب القوات البرية لدعم المشاة والعربات المدرعة المتقدمة، حيث أن سيطرة روسيا على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا".
وأشار روسوماندو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الأصول الجوية اللازمة لمواجهة الجيش الروسي بشكل فعال.
كما وصفها الخبير في مقابلة مع قناة "ناينتين فورتي فايف"، بأن تزويد كييف بـ" أسلحة معجزة "، مثل صواريخ أتاكمز وهيمارز، وكذلك دبابات أبرامز، ما هو إلا مضيعة للمال، حيث لا تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقوة عسكرية في السماء تسمح باستخدام الإمكانات الكاملة لهذه الأسلحة.
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة
06:47 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
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