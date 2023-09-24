https://sputnikarabic.ae/20230924/محلل-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-المشكلة-الرئيسية-للجيش-الأوكراني-1081337758.html

محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني

محلل عسكري أمريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية للجيش الأوكراني

كتب المحلل العسكري الأمريكي، جون روسوماندو، في مقال صحفي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية تسيطر بالكامل على سماء أوكرانيا، وهذا ما يمثل المشكلة الرئيسية... 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T07:49+0000

2023-09-24T07:49+0000

2023-09-24T07:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال الخبير: "في الوقت الحالي، يمنع الدفاع الجوي الروسي أوكرانيا من ضرب القوات البرية لدعم المشاة والعربات المدرعة المتقدمة، حيث أن سيطرة روسيا على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا".كما وصفها الخبير في مقابلة مع قناة "ناينتين فورتي فايف"، بأن تزويد كييف بـ" أسلحة معجزة "، مثل صواريخ أتاكمز وهيمارز، وكذلك دبابات أبرامز، ما هو إلا مضيعة للمال، حيث لا تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقوة عسكرية في السماء تسمح باستخدام الإمكانات الكاملة لهذه الأسلحة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.

https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html

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العالم, روسيا