https://sputnikarabic.ae/20230924/محلل-في-الاستخبارات-الأمريكية-يكشف-سرا-خطيرا-عن-الأسلحة-الأوكرانية-1081348177.html
محلل في الاستخبارات الأمريكية يكشف "سرا خطيرا" عن الأسلحة الأوكرانية
محلل في الاستخبارات الأمريكية يكشف "سرا خطيرا" عن الأسلحة الأوكرانية
كشف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، "سرا خطيرا" فيما يتعلق بنوعية الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى القوات الأوكرانية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T14:08+0000
2023-09-24T14:08+0000
2023-09-24T14:12+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال جونسون خلال مقابلة له في قناة "ديالوغ وركس" على "يوتيوب"، مقيّما المعدات: "إنهم (القوات المسلحة الأوكرانية) يحصلون على معدات قديمة. هذه المعدات القديمة لا تعمل بشكل جيد، وهناك ثقوب، وتحتاج إلى إصلاحات". وأكد المحلل الأمريكي أن الدول الغربية تنقل أسلحة قديمة إلى أوكرانيا لم تعد بحاجة إليها.وشدد جونسون أيضًا على أن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من هزيمة روسيا، لأنها لا تمتلك إنتاجًا عسكريًا خاصًا بها وتعتمد بشكل كامل على الغرب.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "شبيغل" نقلا عن مصادرها أن كييف رفضت الأسبوع الماضي قبول عشر دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 1أ5" بسبب حالتها الفنية غير المرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230924/وسائل-إعلام-زيلينسكي-يثير-غضب-الغرب-بتصريحاته-1081346937.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, رصد عسكري
محلل في الاستخبارات الأمريكية يكشف "سرا خطيرا" عن الأسلحة الأوكرانية
14:08 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
كشف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، "سرا خطيرا" فيما يتعلق بنوعية الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى القوات الأوكرانية.
وقال جونسون خلال مقابلة له في قناة "ديالوغ وركس" على "يوتيوب"، مقيّما المعدات: "إنهم (القوات المسلحة الأوكرانية) يحصلون على معدات قديمة. هذه المعدات القديمة لا تعمل بشكل جيد، وهناك ثقوب، وتحتاج إلى إصلاحات".
وأكد المحلل الأمريكي أن الدول الغربية تنقل أسلحة قديمة إلى أوكرانيا لم تعد بحاجة إليها.
وشدد جونسون أيضًا على أن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من هزيمة روسيا، لأنها لا تمتلك إنتاجًا عسكريًا خاصًا
بها وتعتمد بشكل كامل على الغرب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "شبيغل" نقلا عن مصادرها أن كييف رفضت الأسبوع الماضي قبول عشر دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 1أ5" بسبب حالتها الفنية غير المرضية.