https://sputnikarabic.ae/20230924/مزودة-بصواريخ-فرط-صوتية-الأدميرال-غورشكوف-تصل-إلى-سيفيرومورسك-فيديو-1081335483.html
مزودة بصواريخ فرط صوتية... "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى سيفيرومورسك... فيديو
مزودة بصواريخ فرط صوتية... "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى سيفيرومورسك... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة الأسطول الشمالي للبحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" أكملت مهام الحملة التي استمرت 261 يوما، ووصلت إلى سيفيرومورسك. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T04:54+0000
2023-09-24T04:54+0000
2023-09-24T04:54+0000
العالم
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت الدفاع لأول مرة، قامت سفينة روسية تحمل أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بمهام قبالة سواحل أفريقيا، في البحر الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في غرب المحيط الأطلسي.كما هنأ القائد طاقم الناقلة البحرية المتوسطة "فيازما" التي ضمنت أنشطة الفرقاطة بعيدا عن شواطئها الأصلية، ووفقا للتقاليد القديمة، حصل البحارة المتميزون على جوائز ودبلومات.وانتشر على الرصيف المقابل، في استقبال الفرقاطة، أعضاء الأوركسترا والزملاء وأقارب وأصدقاء البحارة.وبدأت الحملة في 4 يناير/ كانون الثاني، إذ سافر "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أكثر من 50 ألف ميل بحري، ونجح طاقم الفرقاطة في أداء مهام التدريبات البحرية بالتعاون مع بحارة القوات البحرية للدول الأجنبية.شاركت السفينة في تدريبين دوليين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب ، وأجرت أيضا مكالمات تجارية إلى موانئ الجزائر وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, سلاح روسيا
العالم, روسيا, سلاح روسيا
مزودة بصواريخ فرط صوتية... "الأدميرال غورشكوف" تصل إلى سيفيرومورسك... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة الأسطول الشمالي للبحرية الروسية "الأدميرال غورشكوف" أكملت مهام الحملة التي استمرت 261 يوما، ووصلت إلى سيفيرومورسك.
وأضافت الدفاع لأول مرة، قامت سفينة روسية تحمل أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بمهام قبالة سواحل أفريقيا، في البحر الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في غرب المحيط الأطلسي.
وتلقى تقرير الإنجاز الناجح للمهام قائد الأسطول الشمالي الأدميرال، ألكسندر مويسيف، وهنأ البحارة على عودتهم إلى ديارهم وشكرهم على مساهمتهم في ضمان القدرة الدفاعية للبلاد.
كما هنأ القائد طاقم الناقلة البحرية المتوسطة "فيازما" التي ضمنت أنشطة الفرقاطة بعيدا عن شواطئها الأصلية، ووفقا للتقاليد القديمة، حصل البحارة المتميزون على جوائز ودبلومات.
وانتشر على الرصيف المقابل، في استقبال الفرقاطة، أعضاء الأوركسترا والزملاء وأقارب وأصدقاء البحارة.
وبدأت الحملة في 4 يناير/ كانون الثاني، إذ سافر "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"
أكثر من 50 ألف ميل بحري، ونجح طاقم الفرقاطة في أداء مهام التدريبات البحرية بالتعاون مع بحارة القوات البحرية للدول الأجنبية.
شاركت السفينة في تدريبين دوليين
في مياه المحيط الهندي وبحر العرب ، وأجرت أيضا مكالمات تجارية إلى موانئ الجزائر وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.