https://sputnikarabic.ae/20230924/مقاتلات-روسية-تستهدف-بـ4-ضربات-جوية-مراكز-قيادة-أوكرانية-في-دونيسك--عاجل-1081337227.html

مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل

مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهداف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T07:05+0000

2023-09-24T07:05+0000

2023-09-24T07:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة "الغرب" دمروا دبابتي ليوبارد، ومدفعي"هاوتزر" عيار 152 ملم "2 إيه 65 مستا-بي" وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.وكشفت الدفاع عن خسائر العدو خلال العملية، والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة دون طيار.

https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html

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