https://sputnikarabic.ae/20230924/مقاتلات-روسية-تستهدف-بـ4-ضربات-جوية-مراكز-قيادة-أوكرانية-في-دونيسك--عاجل-1081337227.html
مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل
مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهداف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T07:05+0000
2023-09-24T07:05+0000
2023-09-24T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة "الغرب" دمروا دبابتي ليوبارد، ومدفعي"هاوتزر" عيار 152 ملم "2 إيه 65 مستا-بي" وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.وكشفت الدفاع عن خسائر العدو خلال العملية، والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, روسيا, رصد عسكري
مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل
07:05 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهداف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم
، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة "الغرب" دمروا دبابتي ليوبارد
، ومدفعي"هاوتزر" عيار 152 ملم "2 إيه 65 مستا-بي" وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.
وكشفت الدفاع عن خسائر العدو خلال العملية، والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة دون طيار.