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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/مقاتلات-روسية-تستهدف-بـ4-ضربات-جوية-مراكز-قيادة-أوكرانية-في-دونيسك--عاجل-1081337227.html
مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل
مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهداف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T07:05+0000
2023-09-24T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة "الغرب" دمروا دبابتي ليوبارد، ومدفعي"هاوتزر" عيار 152 ملم "2 إيه 65 مستا-بي" وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.وكشفت الدفاع عن خسائر العدو خلال العملية، والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230924/جندي-أوكراني-سأفعل-أي-شيء-لعدم-العودة-إلى-الجبهة-1081336694.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, روسيا, رصد عسكري

مقاتلات روسية تستهدف بـ4 ضربات جوية مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك- عاجل

07:05 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 24.09.2023)
© East Newsمقاتلة روسية
مقاتلة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© East News
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهداف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
جندي أوكراني: سأفعل أي شيء لعدم العودة إلى الجبهة
06:47 GMT
وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة "الغرب" دمروا دبابتي ليوبارد، ومدفعي"هاوتزر" عيار 152 ملم "2 إيه 65 مستا-بي" وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.
وكشفت الدفاع عن خسائر العدو خلال العملية، والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة دون طيار.
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