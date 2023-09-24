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https://sputnikarabic.ae/20230924/منها-صحراوية-أكثر-7-دول-عربية-منتجة-للخضراوات-1081347783.html
منها صحراوية... أكثر 7 دول عربية منتجة للخضراوات
منها صحراوية... أكثر 7 دول عربية منتجة للخضراوات
قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضروات في الوطن العربي، وتضم القائمة 7 دول صحراوية كانت تُعتبر غير صالحة... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T14:05+0000
2023-09-24T14:06+0000
العالم العربي
اقتصاد
محاصيل زراعية
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تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.وبحسب بيانات منظمة "الفاو" كان نصيب كل دولة من الصادرات كما يلي:وحددت المنظمة 20 نوعا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الكشف-عن-خسائر-أوكرانية-ضخمة-بسبب-حظر-دول-أوروبية-استيراد-منتجاتها-الغذائية-1081343229.html
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العالم العربي, اقتصاد, محاصيل زراعية
العالم العربي, اقتصاد, محاصيل زراعية

منها صحراوية... أكثر 7 دول عربية منتجة للخضراوات

14:05 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 14:06 GMT 24.09.2023)
© Photo / unsplash/Alexander Schimmeckخضراوات متنوعة وطازجة
خضراوات متنوعة وطازجة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Photo / unsplash/Alexander Schimmeck
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قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضروات في الوطن العربي، وتضم القائمة 7 دول صحراوية كانت تُعتبر غير صالحة للزراعة.
تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
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11:53 GMT

وتشكل الزراعة العربية نحو 4% من الإنتاج العالمي، وبحسب إحصائيات البنك الدولي، يتم توظيف ما يقارب 33% من العمالة في مجال الزراعة في الدول العربية.

وبحسب بيانات منظمة "الفاو" كان نصيب كل دولة من الصادرات كما يلي:
قائمة الدوال العربية الأكثر إنتاجا للخضراوات في عام 2023

الترتيب

الدولة

كمية الإنتاج

1

مصر

27 مليار دولار

2

الجزائر

23 مليار دولار

3

المملكة العربية السعودية

17 مليار دولار

4

المغرب

15 مليار دولار

5

السودان

14 مليار دولار

6

العراق

8 مليارات دولار

7

الإمارات العربية المتحدة

5 مليارات دولار

وحددت المنظمة 20 نوعا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.
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