https://sputnikarabic.ae/20230924/وسائل-إعلام-زيلينسكي-يثير-غضب-الغرب-بتصريحاته-1081346937.html
وسائل إعلام: زيلينسكي يثير غضب الغرب بتصريحاته
وسائل إعلام: زيلينسكي يثير غضب الغرب بتصريحاته
أثارت انتقادات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المنتظمة للحلفاء الغربيين غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين، حسبما كتب الصحفي دانييل مايكلز في صحيفة غربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T13:46+0000
2023-09-24T13:46+0000
2023-09-24T13:46+0000
العالم
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وجاء في المقال: “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسؤولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه".ووفقا لمايكلز، أثار الرئيس الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف. حدث هذا خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو/تموز العام الجاري.وكتب الصحفي أن رئيس البيت الأبيض كان منزعجًا للغاية لدرجة أنه أراد إزالة أي ذكر لترشيح أوكرانيا من بيان القمة.
https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-بدأ-بالكشف-عن-واقع-كارثي-1081345675.html
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العالم
وسائل إعلام: زيلينسكي يثير غضب الغرب بتصريحاته
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أثارت انتقادات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المنتظمة للحلفاء الغربيين غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين، حسبما كتب الصحفي دانييل مايكلز في صحيفة غربية.
وجاء في المقال: “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسؤولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه".
ووفقا لمايكلز، أثار الرئيس الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف. حدث هذا خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو/تموز العام الجاري.
وكتب الصحفي
أن رئيس البيت الأبيض كان منزعجًا للغاية لدرجة أنه أراد إزالة أي ذكر لترشيح أوكرانيا من بيان القمة.