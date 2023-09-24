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https://sputnikarabic.ae/20230924/وسائل-إعلام-زيلينسكي-يثير-غضب-الغرب-بتصريحاته-1081346937.html
وسائل إعلام: زيلينسكي يثير غضب الغرب بتصريحاته
وسائل إعلام: زيلينسكي يثير غضب الغرب بتصريحاته
أثارت انتقادات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المنتظمة للحلفاء الغربيين غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين، حسبما كتب الصحفي دانييل مايكلز في صحيفة غربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T13:46+0000
2023-09-24T13:46+0000
العالم
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وجاء في المقال: “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسؤولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه".ووفقا لمايكلز، أثار الرئيس الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف. حدث هذا خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو/تموز العام الجاري.وكتب الصحفي أن رئيس البيت الأبيض كان منزعجًا للغاية لدرجة أنه أراد إزالة أي ذكر لترشيح أوكرانيا من بيان القمة.
https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-بدأ-بالكشف-عن-واقع-كارثي-1081345675.html
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العالم
العالم

وسائل إعلام: زيلينسكي يثير غضب الغرب بتصريحاته

13:46 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinskyمرشح للرئاسة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي
مرشح للرئاسة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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أثارت انتقادات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المنتظمة للحلفاء الغربيين غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين، حسبما كتب الصحفي دانييل مايكلز في صحيفة غربية.
وجاء في المقال: “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسؤولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
إعلام غربي: الجيش الأوكراني بدأ بالكشف عن واقع كارثي
12:34 GMT
ووفقا لمايكلز، أثار الرئيس الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف. حدث هذا خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو/تموز العام الجاري.
وكتب الصحفي أن رئيس البيت الأبيض كان منزعجًا للغاية لدرجة أنه أراد إزالة أي ذكر لترشيح أوكرانيا من بيان القمة.
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