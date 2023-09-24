https://sputnikarabic.ae/20230924/-إعلام-غربي-يتحدث-عن-ميزة-فريدة-يتمتع-بها-الجيش-الروسي-1081341414.html
إعلام غربي يتحدث عن ميزة فريدة يتمتع بها الجيش الروسي
إعلام غربي يتحدث عن ميزة فريدة يتمتع بها الجيش الروسي
أفادت صحيفة غربية في مقال، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي يتكيف بنجاح مع الوضع المتغير في أوكرانيا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T10:41+0000
2023-09-24T10:41+0000
2023-09-24T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0d/1061149764_0:164:3151:1936_1920x0_80_0_0_9ce795814c48f007a070c132795cf69a.jpg
واعترف قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، جيمس هيكر، قائلا: "لقد أصلحنا الوضع على عدة محاور، لكن الجيش الروسي يتمكن من التكيف عبرها، وبالطبع فإننا نتابع هذا عن كثب".وأضاف المقال أن هذا يخلق مشاكل خطيرة، بالإضافة إلى أن القوات الروسية بدأت في استخدام الطائرات دون طيار بفعالية، وأنشأت خط دفاع لا يمكن اختراقه ونقلت المستودعات إلى مكان بعيد خارج نطاق صواريخ "هيمارس" المتعددة.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار الأربعة أشهر، هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحون بمعدات أجنبية.ولكن، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويلاحظ الخبراء الغربيون بشكل خاص فعالية المناطق المحصنة الروسية والهياكل الهندسية وحقول الألغام، التي بسببها تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230924/-القوات-الروسية-تهاجم-المواقع-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1081340117.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0d/1061149764_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c4934682f884b249b33336fc1e01a790.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
إعلام غربي يتحدث عن ميزة فريدة يتمتع بها الجيش الروسي
تابعنا عبر
أفادت صحيفة غربية في مقال، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي يتكيف بنجاح مع الوضع المتغير في أوكرانيا.
واعترف قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، جيمس هيكر، قائلا: "لقد أصلحنا الوضع على عدة محاور، لكن الجيش الروسي يتمكن من التكيف عبرها، وبالطبع فإننا نتابع هذا عن كثب".
وأضاف المقال أن هذا يخلق مشاكل خطيرة، بالإضافة إلى أن القوات الروسية بدأت في استخدام الطائرات دون طيار بفعالية، وأنشأت خط دفاع لا يمكن اختراقه ونقلت المستودعات إلى مكان بعيد خارج نطاق صواريخ "هيمارس" المتعددة.
لخص مؤلف المقال، في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لهذا السبب، فإن الهجوم الأوكراني المضاد يسير ببطء شديد".
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار الأربعة أشهر، هجوما مضادا
في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحون بمعدات أجنبية.
ولكن، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويلاحظ الخبراء الغربيون بشكل خاص فعالية المناطق المحصنة الروسية والهياكل الهندسية وحقول الألغام، التي بسببها تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.