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القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد إفشال 4 هجمات أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/-القوات-الروسية-تهاجم-المواقع-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1081340117.html
القوات الروسية تهاجم المواقع الأوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تهاجم المواقع الأوكرانية قرب خيرسون
أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "دنيبر" ضربت مكان الانتشار المؤقت لوحدة من القوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، وحيدت 9 مسلحين وعربتين. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T09:54+0000
2023-09-24T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر: "نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف من قبل مجموعة "دنيبر" على اتجاه كاخوفكا، تم تدمير مكان الانتشار المؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد 9 جنود أوكرانيين، وإصابة 11 آخرين، وتم تعطيل وحدتين من معدات السيارات". كما تم القضاء على طاقم هاون عيار 120 ملم وذخيرة له ومستودع للوقود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
https://sputnikarabic.ae/20230924/برادلي-أمريكية-حولتها-القوات-الروسية-إلى-حطام-فيديو-1081339143.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تهاجم المواقع الأوكرانية قرب خيرسون

09:54 GMT 24.09.2023
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دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
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أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "دنيبر" ضربت مكان الانتشار المؤقت لوحدة من القوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، وحيدت 9 مسلحين وعربتين.
وقال المصدر: "نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف من قبل مجموعة "دنيبر" على اتجاه كاخوفكا، تم تدمير مكان الانتشار المؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد 9 جنود أوكرانيين، وإصابة 11 آخرين، وتم تعطيل وحدتين من معدات السيارات".
كما تم القضاء على طاقم هاون عيار 120 ملم وذخيرة له ومستودع للوقود.
برادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"برادلي" أمريكية حولتها القوات الروسية إلى حطام... فيديو
09:01 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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