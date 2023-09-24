https://sputnikarabic.ae/20230924/-القوات-الروسية-تهاجم-المواقع-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1081340117.html
القوات الروسية تهاجم المواقع الأوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تهاجم المواقع الأوكرانية قرب خيرسون
أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "دنيبر" ضربت مكان الانتشار المؤقت لوحدة من القوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، وحيدت 9 مسلحين وعربتين. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T09:54+0000
2023-09-24T09:54+0000
2023-09-24T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080855003_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_c85279d7e1b18fba552494e087d08100.jpg
وقال المصدر: "نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف من قبل مجموعة "دنيبر" على اتجاه كاخوفكا، تم تدمير مكان الانتشار المؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد 9 جنود أوكرانيين، وإصابة 11 آخرين، وتم تعطيل وحدتين من معدات السيارات". كما تم القضاء على طاقم هاون عيار 120 ملم وذخيرة له ومستودع للوقود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.
https://sputnikarabic.ae/20230924/برادلي-أمريكية-حولتها-القوات-الروسية-إلى-حطام-فيديو-1081339143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080855003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41bb935660f0f04f3d2f8c79e5f545fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تهاجم المواقع الأوكرانية قرب خيرسون
تابعنا عبر
أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "دنيبر" ضربت مكان الانتشار المؤقت لوحدة من القوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، وحيدت 9 مسلحين وعربتين.
وقال المصدر: "نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف من قبل مجموعة "دنيبر" على اتجاه كاخوفكا، تم تدمير مكان الانتشار المؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد 9 جنود أوكرانيين، وإصابة 11 آخرين، وتم تعطيل وحدتين من معدات السيارات".
كما تم القضاء على طاقم هاون عيار 120 ملم وذخيرة له ومستودع للوقود.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكي لمجموعة "الغرب" نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر، في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم
، في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، لوحدات اللواء 25 المحمولة جوا في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.