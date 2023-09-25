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https://sputnikarabic.ae/20230925/أزمة-الغذاء-العالمية-ما-هي-الدول-الأكثر-عرضة-للخطر-1081377431.html
أزمة الغذاء العالمية... ما هي الدول الأكثر عرضة للخطر؟
أزمة الغذاء العالمية... ما هي الدول الأكثر عرضة للخطر؟
أزمة الغذاء العالمية... ما هي الدول الأكثر عرضة للخطر؟
2023-09-25T10:20+0000
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وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ. إن استمرار الصراعات العسكرية والنزوح الجماعي يؤدي إلى انتشار الجوع في العالم.كما أن تزايد الفقر، وتفاقم عدم المساواة، وتفشي التخلف التنموي، وأزمة المناخ، والكوارث الطبيعية تسهم أيضًا في انعدام الأمن الغذائي.اطلع على المعلومات الرئيسية من التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2023، في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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أزمة الغذاء العالمية
أزمة الغذاء العالمية

أزمة الغذاء العالمية... ما هي الدول الأكثر عرضة للخطر؟

10:20 GMT 25.09.2023
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ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى 258 مليونًا في 58 دولة، وهم يواجهون جوعًا خطيرًا للغاية، وبعضهم على حافة المجاعة.
وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ. إن استمرار الصراعات العسكرية والنزوح الجماعي يؤدي إلى انتشار الجوع في العالم.
كما أن تزايد الفقر، وتفاقم عدم المساواة، وتفشي التخلف التنموي، وأزمة المناخ، والكوارث الطبيعية تسهم أيضًا في انعدام الأمن الغذائي.
اطلع على المعلومات الرئيسية من التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2023، في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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