عربي
https://sputnikarabic.ae/20230925/أفتوفاز-تخطط-لإنتاج-400-ألف-سيارة-لادا-على-الرغم-من-العقوبات-الأمريكية-1081361883.html
"أفتوفاز" تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة "لادا" على الرغم من العقوبات الأمريكية
"أفتوفاز" تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة "لادا" على الرغم من العقوبات الأمريكية
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفتوفاز" تهدف إلى تحقيق خطة الإنتاج للعام الحالي البالغة 400 ألف... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T07:27+0000
2023-09-25T07:27+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103134/52/1031345286_0:31:1920:1111_1920x0_80_0_0_d381ea9be4607e97917a0019270757c6.jpg
وقال سوكولوف في لقاء مع "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول خطة الشركة لإنتاج 400 ألف سيارة لادا، إن الشركة "لا يزال لديها مثل هذه الخطط. واليوم وصلت أفتوفاز إلى أقصى إنتاجية لخط النقل في أحدث فترة من التاريخ".بالإضافة إلى ذلك، نوّه الرئيس التنفيذي للشركة الروسية إلى أن "إنتاج (الشركة) أعلى مما كان عليه في الفترة التي سبقت رحيل مساهمينا السابقين - رينو (الفرنسية)".وأشار سوكولوف إلى وجود بعض المخاطر في نقص تسليم عدد من مكونات السيارات، التي تتعلق بشكل أساسي بالموردين من المستويين الثاني والثالث (على سبيل المثال، المواد الخام).وقال: "بشكل عام، حققنا اكتفاء ذاتيا موثوقا في إنتاج نماذجنا، وهذا هو الحال بالتأكيد. لكن الوقت سيحدد مدى ثقتنا في الحفاظ على خطط الإنتاج للعام الحالي، وهذا ليس بسبب عدم اليقين لدينا، ولكن فقط بسبب الإجراءات غير المتوقعة للموردين من المستويين الثاني والثالث".الجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103134/52/1031345286_235:0:1835:1200_1920x0_80_0_0_3e031c1ed3c6c6aca8a0415bc9bf7cfe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

"أفتوفاز" تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة "لادا" على الرغم من العقوبات الأمريكية

07:27 GMT 25.09.2023
© Photo / Vyacheslav Aleksandrovتصميم حديث لسيارة لادا الروسية
تصميم حديث لسيارة لادا الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Photo / Vyacheslav Aleksandrov
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفتوفاز" تهدف إلى تحقيق خطة الإنتاج للعام الحالي البالغة 400 ألف سيارة "لادا"، على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وقال سوكولوف في لقاء مع "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول خطة الشركة لإنتاج 400 ألف سيارة لادا، إن الشركة "لا يزال لديها مثل هذه الخطط. واليوم وصلت أفتوفاز إلى أقصى إنتاجية لخط النقل في أحدث فترة من التاريخ".
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح شركة لادا الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة Lada X-Cross في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
جناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بالإضافة إلى ذلك، نوّه الرئيس التنفيذي للشركة الروسية إلى أن "إنتاج (الشركة) أعلى مما كان عليه في الفترة التي سبقت رحيل مساهمينا السابقين - رينو (الفرنسية)".
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورАвтовыставка "Auto Tuning Show"زائرة بالقرب من سيارة "لادا بريورا" في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو.
Автовыставка Auto Tuning Showزائرة بالقرب من سيارة لادا بريورا في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
Автовыставка "Auto Tuning Show"زائرة بالقرب من سيارة "لادا بريورا" في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو.
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
وأشار سوكولوف إلى وجود بعض المخاطر في نقص تسليم عدد من مكونات السيارات، التي تتعلق بشكل أساسي بالموردين من المستويين الثاني والثالث (على سبيل المثال، المواد الخام).
© Sputnik . Ilja Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورسيارات "لادا"
سيارات لادا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
سيارات "لادا"
© Sputnik . Ilja Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
وقال: "بشكل عام، حققنا اكتفاء ذاتيا موثوقا في إنتاج نماذجنا، وهذا هو الحال بالتأكيد. لكن الوقت سيحدد مدى ثقتنا في الحفاظ على خطط الإنتاج للعام الحالي، وهذا ليس بسبب عدم اليقين لدينا، ولكن فقط بسبب الإجراءات غير المتوقعة للموردين من المستويين الثاني والثالث".
© Photo / Vyacheslav Aleksandrovتصميم حديث لسيارة لادا الروسية
تصميم حديث لسيارة لادا الروسية - سبوتنيك عربي
1/7
© Photo / Vyacheslav Aleksandrov
تصميم حديث لسيارة لادا الروسية
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورسيارة لادا غرانتا
سيارة لادا غرانتا - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارة لادا غرانتا
© المركز الصحافي لمنطقة حوض الفولغا / الانتقال إلى بنك الصورАвтомобили LADA Vesta во время старта продаж в Германии. (Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию).
سيارات لادا في ألمانيا - سبوتنيك عربي
3/7
© المركز الصحافي لمنطقة حوض الفولغا
/
الانتقال إلى بنك الصور
Автомобили LADA Vesta во время старта продаж в Германии. (Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию).
© Sputnik . Iliya Pitalevسيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات
سيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Iliya Pitalev
سيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات
© Sputnik . Press service of PAO AVTOVAZ / الانتقال إلى بنك الصورThe new Lada Vesta SW Cross wagon by AvtoVAZ
سيارة لادا فيستا كروس - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Press service of PAO AVTOVAZ
/
الانتقال إلى بنك الصور
The new Lada Vesta SW Cross wagon by AvtoVAZ
© Sputnik . Igor Russak / الانتقال إلى بنك الصورПрезентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
سيارة جديدة ماركة لادا - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Igor Russak
/
الانتقال إلى بنك الصور
Презентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
© Sputnikلادا الجديدة
لادا الجديدة - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik
لادا الجديدة
1/7
© Photo / Vyacheslav Aleksandrov
تصميم حديث لسيارة لادا الروسية
2/7
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارة لادا غرانتا
3/7
© المركز الصحافي لمنطقة حوض الفولغا
/
الانتقال إلى بنك الصور
Автомобили LADA Vesta во время старта продаж в Германии. (Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию).
4/7
© Sputnik . Iliya Pitalev
سيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات
5/7
© Sputnik . Press service of PAO AVTOVAZ
/
الانتقال إلى بنك الصور
The new Lada Vesta SW Cross wagon by AvtoVAZ
6/7
© Sputnik . Igor Russak
/
الانتقال إلى بنك الصور
Презентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
7/7
© Sputnik
لادا الجديدة
الجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала