https://sputnikarabic.ae/20230925/أفتوفاز-تخطط-لإنتاج-400-ألف-سيارة-لادا-على-الرغم-من-العقوبات-الأمريكية-1081361883.html

"أفتوفاز" تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة "لادا" على الرغم من العقوبات الأمريكية

"أفتوفاز" تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة "لادا" على الرغم من العقوبات الأمريكية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفتوفاز" تهدف إلى تحقيق خطة الإنتاج للعام الحالي البالغة 400 ألف... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T07:27+0000

2023-09-25T07:27+0000

2023-09-25T07:27+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال سوكولوف في لقاء مع "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول خطة الشركة لإنتاج 400 ألف سيارة لادا، إن الشركة "لا يزال لديها مثل هذه الخطط. واليوم وصلت أفتوفاز إلى أقصى إنتاجية لخط النقل في أحدث فترة من التاريخ".بالإضافة إلى ذلك، نوّه الرئيس التنفيذي للشركة الروسية إلى أن "إنتاج (الشركة) أعلى مما كان عليه في الفترة التي سبقت رحيل مساهمينا السابقين - رينو (الفرنسية)".وأشار سوكولوف إلى وجود بعض المخاطر في نقص تسليم عدد من مكونات السيارات، التي تتعلق بشكل أساسي بالموردين من المستويين الثاني والثالث (على سبيل المثال، المواد الخام).وقال: "بشكل عام، حققنا اكتفاء ذاتيا موثوقا في إنتاج نماذجنا، وهذا هو الحال بالتأكيد. لكن الوقت سيحدد مدى ثقتنا في الحفاظ على خطط الإنتاج للعام الحالي، وهذا ليس بسبب عدم اليقين لدينا، ولكن فقط بسبب الإجراءات غير المتوقعة للموردين من المستويين الثاني والثالث".الجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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