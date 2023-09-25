"أفتوفاز" تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة "لادا" على الرغم من العقوبات الأمريكية
© Photo / Vyacheslav Aleksandrovتصميم حديث لسيارة لادا الروسية
© Photo / Vyacheslav Aleksandrov
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفتوفاز" تهدف إلى تحقيق خطة الإنتاج للعام الحالي البالغة 400 ألف سيارة "لادا"، على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وقال سوكولوف في لقاء مع "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول خطة الشركة لإنتاج 400 ألف سيارة لادا، إن الشركة "لا يزال لديها مثل هذه الخطط. واليوم وصلت أفتوفاز إلى أقصى إنتاجية لخط النقل في أحدث فترة من التاريخ".
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev/
بالإضافة إلى ذلك، نوّه الرئيس التنفيذي للشركة الروسية إلى أن "إنتاج (الشركة) أعلى مما كان عليه في الفترة التي سبقت رحيل مساهمينا السابقين - رينو (الفرنسية)".
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورАвтовыставка "Auto Tuning Show"زائرة بالقرب من سيارة "لادا بريورا" في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو.
Автовыставка "Auto Tuning Show"زائرة بالقرب من سيارة "لادا بريورا" في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو.
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
وأشار سوكولوف إلى وجود بعض المخاطر في نقص تسليم عدد من مكونات السيارات، التي تتعلق بشكل أساسي بالموردين من المستويين الثاني والثالث (على سبيل المثال، المواد الخام).
سيارات "لادا"
© Sputnik . Ilja Pitalev/
وقال: "بشكل عام، حققنا اكتفاء ذاتيا موثوقا في إنتاج نماذجنا، وهذا هو الحال بالتأكيد. لكن الوقت سيحدد مدى ثقتنا في الحفاظ على خطط الإنتاج للعام الحالي، وهذا ليس بسبب عدم اليقين لدينا، ولكن فقط بسبب الإجراءات غير المتوقعة للموردين من المستويين الثاني والثالث".
© Photo / Vyacheslav Aleksandrovتصميم حديث لسيارة لادا الروسية
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© Photo / Vyacheslav Aleksandrov
تصميم حديث لسيارة لادا الروسية
© المركز الصحافي لمنطقة حوض الفولغا / الانتقال إلى بنك الصورАвтомобили LADA Vesta во время старта продаж в Германии. (Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию).
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Автомобили LADA Vesta во время старта продаж в Германии. (Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию).
© Sputnik . Iliya Pitalevسيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات
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© Sputnik . Iliya Pitalev
سيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات
© Sputnik . Press service of PAO AVTOVAZ / الانتقال إلى بنك الصورThe new Lada Vesta SW Cross wagon by AvtoVAZ
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The new Lada Vesta SW Cross wagon by AvtoVAZ
© Sputnik . Igor Russak / الانتقال إلى بنك الصورПрезентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
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Презентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
© Sputnikلادا الجديدة
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© Sputnik
لادا الجديدة
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© Photo / Vyacheslav Aleksandrov
تصميم حديث لسيارة لادا الروسية
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Автомобили LADA Vesta во время старта продаж в Германии. (Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию).
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© Sputnik . Iliya Pitalev
سيارات لادا فى معرض موسكو للسيارات
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The new Lada Vesta SW Cross wagon by AvtoVAZ
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Презентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
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© Sputnik
لادا الجديدة
الجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.