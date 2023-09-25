https://sputnikarabic.ae/20230925/إعلام-بريطانيا-زودت-أوكرانيا-بدبابات-ينقصها-أهم-عنصر-في-المعركة-1081387590.html
إعلام: بريطانيا زودت أوكرانيا بدبابات ينقصها "أهم عنصر" في المعركة
إعلام: بريطانيا زودت أوكرانيا بدبابات ينقصها "أهم عنصر" في المعركة
أفادت صحيفة بريطانية بأن المملكة المتحدة زودت القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات "تشالنجر 2" دون دروع أمامية، ما يجعل المعدات هدفًا سهلاً لصواريخ كورنيت... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T14:02+0000
2023-09-25T14:02+0000
2023-09-25T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "من الغريب أن المملكة المتحدة لم تقدم هذه الدروع لأوكرانيا. ويبدو أن المسؤولين البريطانيين كانوا يأملون في أن يستخدم الأوكرانيين تشالنجر 2 لأغراض دفاعية".وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابة البريطانية لديها نقطة ضعف في الجزء الأمامي السفلي من هيكلها، والتي استغلتها القوات الروسية المسلحة بأنظمة كورنيت المضادة للدبابات خلال هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن دبابة "تشالنجر 2" مصممة للدفاع، وبما أن الأوكرانيين لم يحصلوا على دروع إضافية للقضاء على نقطة الضعف، فإنهم يضطرون إلى إيجاد حلول خاصة بهم لهذه المشكلة.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230924/خبير-لدى-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-في-أوكرانيا-1081353202.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: بريطانيا زودت أوكرانيا بدبابات ينقصها "أهم عنصر" في المعركة
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أفادت صحيفة بريطانية بأن المملكة المتحدة زودت القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات "تشالنجر 2" دون دروع أمامية، ما يجعل المعدات هدفًا سهلاً لصواريخ كورنيت الروسية.
وقالت الصحيفة: "من الغريب أن المملكة المتحدة لم تقدم هذه الدروع لأوكرانيا. ويبدو أن المسؤولين البريطانيين كانوا يأملون في أن يستخدم الأوكرانيين تشالنجر 2 لأغراض دفاعية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابة البريطانية لديها نقطة ضعف في الجزء الأمامي السفلي من هيكلها، والتي استغلتها القوات الروسية المسلحة بأنظمة كورنيت المضادة للدبابات خلال هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن دبابة "تشالنجر 2" مصممة للدفاع، وبما أن الأوكرانيين لم يحصلوا على دروع إضافية للقضاء على نقطة الضعف، فإنهم يضطرون إلى إيجاد حلول خاصة بهم لهذه المشكلة.
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".