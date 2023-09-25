https://sputnikarabic.ae/20230925/إقليم-كراسنويارسك-الروسي-يتحلى-بألوان-الخريف-1081362430.html

إقليم كراسنويارسك الروسي يتحلى بألوان الخريف

إقليم كراسنويارسك الروسي يتحلى بألوان الخريف

يصادف الاعتدال الخريفي الفلكي يوم 22 أو 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام. 25.09.2023, سبوتنيك عربي

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وشهد إقليم كراسنويارسك الروسي الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، بحسب مرصد جامعة "ريشيتنيف"، وبذلك تصبح ساعات النهار أقصر من الليل. وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لإقليم كراسنويارسك الروسي الذي تحلّى بألوان الخريف الدافئة.

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