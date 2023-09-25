https://sputnikarabic.ae/20230925/إقليم-كراسنويارسك-الروسي-يتحلى-بألوان-الخريف-1081362430.html
إقليم كراسنويارسك الروسي يتحلى بألوان الخريف
إقليم كراسنويارسك الروسي يتحلى بألوان الخريف
يصادف الاعتدال الخريفي الفلكي يوم 22 أو 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T08:48+0000
2023-09-25T08:48+0000
2023-09-25T08:48+0000
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وشهد إقليم كراسنويارسك الروسي الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، بحسب مرصد جامعة "ريشيتنيف"، وبذلك تصبح ساعات النهار أقصر من الليل. وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لإقليم كراسنويارسك الروسي الذي تحلّى بألوان الخريف الدافئة.
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إقليم كراسنويارسك الروسي يتحلى بألوان الخريف تابعنا عبر
يصادف الاعتدال الخريفي الفلكي يوم 22 أو 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.
وشهد إقليم كراسنويارسك الروسي الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، بحسب مرصد جامعة "ريشيتنيف"، وبذلك تصبح ساعات النهار أقصر من الليل. وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لإقليم كراسنويارسك الروسي الذي تحلّى بألوان الخريف الدافئة.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
تنعكس أشجار التايغا في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
تنعكس أشجار التايغا في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور صخور وأشجار من الحجر الجيري تتلون بألوان الخريف أثناء غروب الشمس على شاطئ خليج بيريوسينسكي التابع لخزان كراسنويارسك، في منطقة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك الروسي.
صخور وأشجار من الحجر الجيري تتلون بألوان الخريف أثناء غروب الشمس على شاطئ خليج بيريوسينسكي التابع لخزان كراسنويارسك، في منطقة نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
يخت في خليج كوزيريفسكي التابع لمستودع مياه يقع في منطقة نهر ينيسي، على خلفية صخور الحجر الجيري لموقع بيريوسينسكي الكارستية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
يخت في خليج كوزيريفسكي التابع لمستودع مياه يقع في منطقة نهر ينيسي، على خلفية صخور الحجر الجيري لموقع بيريوسينسكي الكارستية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور بانوراما لخليج كوزيريفسكي الواقع في مستودع مياه على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
بانوراما لخليج كوزيريفسكي الواقع في مستودع مياه على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور أشجار التايغا وصخور من الحجر الجيري في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
أشجار التايغا وصخور من الحجر الجيري في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
يخت في خليج كوزيريفسكي الواقع في مستودع مياه على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
يخت في خليج كوزيريفسكي الواقع في مستودع مياه على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور يخت على نهر ينيسي في خليج كوزيريفسكي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
يخت على نهر ينيسي في خليج كوزيريفسكي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور أشجار التايغا بألوان الخريف في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
أشجار التايغا بألوان الخريف في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور قارب سياح على نهر ينيسي في خليج كوزيريفسكي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
قارب سياح على نهر ينيسي في خليج كوزيريفسكي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور أشجار التايغا بألوان الخريف في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
أشجار التايغا بألوان الخريف في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور بانوراما خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
بانوراما خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
أشجار التايغا بألوان الخريف تنعكس على مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
أشجار التايغا بألوان الخريف تنعكس على مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.