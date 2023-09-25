https://sputnikarabic.ae/20230925/ابن-سلمان-يطلق-مخطط-مشروع-قمم-السودة-الوجهة-السياحية-الأعلى-في-السعودية-1081392503.html
ابن سلمان يطلق مخطط مشروع "قمم السودة"... "الوجهة السياحية الأعلى في السعودية"
ابن سلمان يطلق مخطط مشروع "قمم السودة"... "الوجهة السياحية الأعلى في السعودية"
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، "المخطط العام لمشروع تطوير السودة تحت مسمى "قمم السودة". 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T15:28+0000
2023-09-25T15:28+0000
2023-09-25T15:28+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "المشروع الجديد يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر".وتقع هذه الوجهة، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، وفقا لـ"واس".وأكد ولي العهد السعودي أن "قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر".ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.يذكر أن السودة للتطوير هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20230605/بن-سلمان-يطلق-مشروع-الاستثمار-والتخصيص-للأندية-الرياضية-بمسارين-رئيسيين-و3-أهداف-استراتيجية-1077755659.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ابن سلمان يطلق مخطط مشروع "قمم السودة"... "الوجهة السياحية الأعلى في السعودية"
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أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، "المخطط العام لمشروع تطوير السودة تحت مسمى "قمم السودة".
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية (واس)، بأن "المشروع الجديد يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر".
وتقع هذه الوجهة، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، وفقا لـ"واس".
وأكد ولي العهد السعودي
أن "قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر".
ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.
وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.
يذكر أن السودة للتطوير هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.