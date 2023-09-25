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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230925/البعثة-الطبية-الفرنسية-في-ليبيا-نتلقى-يوميا-حالات-طوارئ-تصل-إلى-100-حالة-1081386645.html
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا: نتلقى يوميا حالات طوارئ تصل إلى 100 حالة
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا: نتلقى يوميا حالات طوارئ تصل إلى 100 حالة
قالت مسؤولة البعثة الطبية الفرنسية، الكولونيل بوسيل، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي يتم ‏التعامل معها في ليبيا كحالات طوارئ، بعد إعصار "دانيال" المدمر، يصل... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T13:33+0000
2023-09-25T13:33+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بداية التعامل كانت مع 50% من الأشخاص الذين لهم علاقة بالكارثة في مدينة درنة الليبية، أما الآن فأصبح الأمر طبيعي، والتعامل مع كل السكان كحالات طارئة عادية، ويتم تقديم الكشف والعلاج".وتابعت أن "هناك نسبة من الأطفال الذين تلقوا العلاج هنا، وتم توفير صيدلية أسهمت في تقديم علاج مجاني للمرضى".وأكدت مسؤولة البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا، الكولونيل بوسيل، لـ"سبوتنيك" أن "التعامل كان مع جميع الحالات الحرجة والخطرة، وتم تقديم إجراءات الإسعافات الأولية حتى تستقر حالة المريض، ثم تبدأ مرحلة الكشف وتقديم الفحوصات الطبية المتاحة، وفي أن تطلبت إحدى الحالات معدات غير متوفرة، فإنه يتم تسفير الحالة إلى مستشفيات أخرى".ولفتت بوسيل أن "عمل البعثة الفرنسية كان لمدة 15 يوما من بداية الأزمة، لكن تم التمديد لمدة شهر كامل، وتم إجراء أكثر من 20 عملية جراحية للحالات المتضررة من إعصار "دانيال"، والبقية كانت من الأهالي".وأمس الأحد، تم الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" في ليبيا إلى 3868 حالة وفاة.وضرب إعصار "دانيال"، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، عدة مناطق شرقي ليبيا في مقدمتها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة إضافة إلى درنة التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
https://sputnikarabic.ae/20230924/ضمن-جسر-جوي-قطر-تواصل-إرسال-مساعداتها-للمتضررين-من-الفيضانات-في-ليبيا-صور-1081353006.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا

البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا: نتلقى يوميا حالات طوارئ تصل إلى 100 حالة

13:33 GMT 25.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قالت مسؤولة البعثة الطبية الفرنسية، الكولونيل بوسيل، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي يتم ‏التعامل معها في ليبيا كحالات طوارئ، بعد إعصار "دانيال" المدمر، يصل من 80 إلى 100 بمعدل ‏يومي.‏
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بداية التعامل كانت مع 50% من الأشخاص الذين لهم علاقة بالكارثة في مدينة درنة الليبية، أما الآن فأصبح الأمر طبيعي، والتعامل مع كل السكان كحالات طارئة عادية، ويتم تقديم الكشف والعلاج".
وتابعت أن "هناك نسبة من الأطفال الذين تلقوا العلاج هنا، وتم توفير صيدلية أسهمت في تقديم علاج مجاني للمرضى".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالبعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا بعد إعصار "دانيال"
وأكدت مسؤولة البعثة الطبية الفرنسية في ليبيا، الكولونيل بوسيل، لـ"سبوتنيك" أن "التعامل كان مع جميع الحالات الحرجة والخطرة، وتم تقديم إجراءات الإسعافات الأولية حتى تستقر حالة المريض، ثم تبدأ مرحلة الكشف وتقديم الفحوصات الطبية المتاحة، وفي أن تطلبت إحدى الحالات معدات غير متوفرة، فإنه يتم تسفير الحالة إلى مستشفيات أخرى".
أضرار كبيرة لاحقت ضاحية المخيلي إثر إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
"ضمن جسر جوي".. قطر تواصل إرسال مساعداتها للمتضررين من الفيضانات في ليبيا... صور
أمس, 15:58 GMT
ولفتت بوسيل أن "عمل البعثة الفرنسية كان لمدة 15 يوما من بداية الأزمة، لكن تم التمديد لمدة شهر كامل، وتم إجراء أكثر من 20 عملية جراحية للحالات المتضررة من إعصار "دانيال"، والبقية كانت من الأهالي".
وأمس الأحد، تم الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" في ليبيا إلى 3868 حالة وفاة.
وضرب إعصار "دانيال"، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، عدة مناطق شرقي ليبيا في مقدمتها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة إضافة إلى درنة التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
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