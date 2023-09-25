https://sputnikarabic.ae/20230925/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-البلغاري-وتبلغه-احتجاجها-على-طرد-رئيس-الكنيسة-الروسية-1081391559.html

الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية

الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى مقر الوزارة، وتقديم احتجاج له على طرد رئيس الكنيسة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T15:10+0000

2023-09-25T15:10+0000

2023-09-25T15:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "يوم 25 أيلول/سبتمبر، تم استدعاء سفير بلغاريا، أتاناس كريستين، والذي وجّه له احتجاج شديد اللهجة، فيما يتصل بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا، تحت ذرائع كاذبة، بطريقة تجديفية (فيها عدم احترام المُقدس) ومهينة، هو واثنين من رجال دين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا".وأكدت الوزارة في بيانها أنها "على قناعة تامة أن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية، والتقاليد الممتدة لقرون، بين الشعبين الروسي والبلغاري، ليس لها أي أفق ومصيرها الفشل".

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