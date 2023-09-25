https://sputnikarabic.ae/20230925/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-البلغاري-وتبلغه-احتجاجها-على-طرد-رئيس-الكنيسة-الروسية-1081391559.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية
الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى مقر الوزارة، وتقديم احتجاج له على طرد رئيس الكنيسة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T15:10+0000
2023-09-25T15:10+0000
2023-09-25T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "يوم 25 أيلول/سبتمبر، تم استدعاء سفير بلغاريا، أتاناس كريستين، والذي وجّه له احتجاج شديد اللهجة، فيما يتصل بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا، تحت ذرائع كاذبة، بطريقة تجديفية (فيها عدم احترام المُقدس) ومهينة، هو واثنين من رجال دين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا".وأكدت الوزارة في بيانها أنها "على قناعة تامة أن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية، والتقاليد الممتدة لقرون، بين الشعبين الروسي والبلغاري، ليس لها أي أفق ومصيرها الفشل".
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى مقر الوزارة، وتقديم احتجاج له على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "يوم 25 أيلول/سبتمبر، تم استدعاء سفير بلغاريا، أتاناس كريستين، والذي وجّه له احتجاج شديد اللهجة، فيما يتصل بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا، تحت ذرائع كاذبة، بطريقة تجديفية (فيها عدم احترام المُقدس) ومهينة، هو واثنين من رجال دين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا".
وأضاف البيان: "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية، يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي؛ سيؤدي حتما إلى عواقب غير سارة، في المقام الأول على المبادرين إليه".
وأكدت الوزارة في بيانها أنها "على قناعة تامة أن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية، والتقاليد الممتدة لقرون، بين الشعبين الروسي والبلغاري، ليس لها أي أفق ومصيرها الفشل".