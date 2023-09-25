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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-البلغاري-وتبلغه-احتجاجها-على-طرد-رئيس-الكنيسة-الروسية-1081391559.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية
الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى مقر الوزارة، وتقديم احتجاج له على طرد رئيس الكنيسة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T15:10+0000
2023-09-25T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "يوم 25 أيلول/سبتمبر، تم استدعاء سفير بلغاريا، أتاناس كريستين، والذي وجّه له احتجاج شديد اللهجة، فيما يتصل بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا، تحت ذرائع كاذبة، بطريقة تجديفية (فيها عدم احترام المُقدس) ومهينة، هو واثنين من رجال دين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا".وأكدت الوزارة في بيانها أنها "على قناعة تامة أن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية، والتقاليد الممتدة لقرون، بين الشعبين الروسي والبلغاري، ليس لها أي أفق ومصيرها الفشل".
https://sputnikarabic.ae/20230925/الكرملين-يعرب-عن-غضبه-من-تكريم-شخصية-نازية-أوكرانية-في-كندا-1081377979.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية

15:10 GMT 25.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى مقر الوزارة، وتقديم احتجاج له على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "يوم 25 أيلول/سبتمبر، تم استدعاء سفير بلغاريا، أتاناس كريستين، والذي وجّه له احتجاج شديد اللهجة، فيما يتصل بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا، تحت ذرائع كاذبة، بطريقة تجديفية (فيها عدم احترام المُقدس) ومهينة، هو واثنين من رجال دين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا".

وأضاف البيان: "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية، يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي؛ سيؤدي حتما إلى عواقب غير سارة، في المقام الأول على المبادرين إليه".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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وأكدت الوزارة في بيانها أنها "على قناعة تامة أن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية، والتقاليد الممتدة لقرون، بين الشعبين الروسي والبلغاري، ليس لها أي أفق ومصيرها الفشل".
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