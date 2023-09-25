الخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
© Sputnik . Johnny Eliasالخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
© Sputnik . Johnny Elias
جرى في مبنى وزارة الخارجية الروسية، اليوم 25 سبتمبر/أيلول، إقامة معرض للصور يوثق العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا ومصر، اللتين تحتفلان بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
شهد المعرض حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير المصري في روسيا، نزيه النجاري، بالإضافة لعدد من السفراء العرب.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ومصر تعملان على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة.
أضاف: "نحن نعمل على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة. ارتفع حجم التجارة في عام 2022 إلى 6 مليارات دولار. وهذا يزيد بنسبة 30% تقريبًا عما كان عليه في العام السابق. وفي شهر مارس، عُقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية للتجارة والاقتصادية، حيث تم مناقشة جديد"، وقال الوزير في افتتاح المعرض المخصص للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر: "تم اتخاذ قرارات بشأن مواصلة تعزيز مشاريعنا المشتركة".
© Sputnik . Johnny Eliasالخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
الخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
© Sputnik . Johnny Elias
وأكد لافروف أن محور التعاون الثنائي الآن هو إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وفي الوقت نفسه يتم إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.
© Sputnik . Johnny Eliasالخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
الخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
© Sputnik . Johnny Elias
وأضاف: " نرى المزيد من المحاولات لإضفاء الشرعية على هيمنة مجموعة ضيقة من البلدان على المسرح العالمي، ولكن كما حدث في تلك السنوات، فإن الدول التي تحترم نفسها وتقدر تاريخها وتقاليدها، تدافع عن حقها في تحديد مسارات تنميتها".
© Sputnik . Johnny Eliasالخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
الخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
© Sputnik . Johnny Elias
وأشار إلى أنه "بشكل مستقل، دون أي مطالبات أو محظورات من الخارج، اختر أصدقاءك. وعلى هذه الأسس، وعلى أسس احترام المصالح الوطنية لبعضنا بعضا، نقوم بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر".