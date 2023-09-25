https://sputnikarabic.ae/20230925/الخارجية-الروسية-تقيم-معرضا-للصور-احتفاء-بالذكرى-الـ80-للعلاقات-الدبلوماسية-مع-مصر-1081382900.html

الخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر

الخارجية الروسية تقيم معرضا للصور احتفاء بالذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر

جرى في مبنى وزارة الخارجية الروسية، اليوم 25 سبتمبر/أيلول، إقامة معرض للصور يوثق العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا ومصر، اللتين تحتفلان بالذكرى الـ80 للعلاقات... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T12:47+0000

2023-09-25T12:47+0000

2023-09-25T12:47+0000

روسيا

مصر

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081380801_87:0:1193:622_1920x0_80_0_0_97f3ac66220a546b1fa5af10db21cbe6.jpg

شهد المعرض حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير المصري في روسيا، نزيه النجاري، بالإضافة لعدد من السفراء العرب.قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ومصر تعملان على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة.أضاف: "نحن نعمل على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة. ارتفع حجم التجارة في عام 2022 إلى 6 مليارات دولار. وهذا يزيد بنسبة 30% تقريبًا عما كان عليه في العام السابق. وفي شهر مارس، عُقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية للتجارة والاقتصادية، حيث تم مناقشة جديد"، وقال الوزير في افتتاح المعرض المخصص للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر: "تم اتخاذ قرارات بشأن مواصلة تعزيز مشاريعنا المشتركة".وأكد لافروف أن محور التعاون الثنائي الآن هو إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وفي الوقت نفسه يتم إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.وأضاف: " نرى المزيد من المحاولات لإضفاء الشرعية على هيمنة مجموعة ضيقة من البلدان على المسرح العالمي، ولكن كما حدث في تلك السنوات، فإن الدول التي تحترم نفسها وتقدر تاريخها وتقاليدها، تدافع عن حقها في تحديد مسارات تنميتها".وأشار إلى أنه "بشكل مستقل، دون أي مطالبات أو محظورات من الخارج، اختر أصدقاءك. وعلى هذه الأسس، وعلى أسس احترام المصالح الوطنية لبعضنا بعضا، نقوم بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر".

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مصر, العالم العربي, العالم