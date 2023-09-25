https://sputnikarabic.ae/20230925/السعودية-تعلن-اعتزامها-بناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-1081382301.html

السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة للطاقة النووية

السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة للطاقة النووية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم بناء أول محطة ‏للطاقة النووية.‏ 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T12:32+0000

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وأضاف في كلمة له، خلال اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أن بناء المملكة للطاقة النووية بغرض الإسهام في التنمية الوطنية.كما أكد على حق السعودية "الأصيل" في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفقا لبيان رسمي.فيما شدد على "التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان".وأوضح كذلك أن "السعودية تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية".وتابع أنه انطلاقا من هذا التوجه، فإن السعودية "تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع السعودية الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة".وجدد وزير الطاقة "دعم السعودية للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية".

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