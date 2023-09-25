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https://sputnikarabic.ae/20230925/السيسي-أنفقنا-تريليونات-الدولارات-لتطوير-البنية-التحتية-في-مصر-1081379693.html
السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات لتطوير البنية التحتية في مصر
السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات لتطوير البنية التحتية في مصر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده أنفقت خلال الـ 8 سنوات الماضية تريليونات من الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن شركات القطاع... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:52+0000
2023-09-25T11:52+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، شمال شرقي البلاد، وفق وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "اليوم السابع"، وموقع "مصراوي".ولم يذكر الرئيس المصري رقما محددا، لكنه كان قد صرح في فبراير/شباط 2022، أن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية.وتابع السيسي خلال كلمته، اليوم، إن "البنية التحتية للدولة المصرية أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل أفضل".وتابع: "عملنا كدولة خلال الـ8 سنين الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهى الفجوة في البنية التحتية".وأضاف: "شركات القطاع الخاص المصرية هي من قامت بالعمل في هذه المشروعات، في ظل عدم قدرة شركات القطاع العام".وتابع الرئيس المصري: "جزء كبير من التمويل كان من نصيب شركات القطاع الخاص وكان ضخم جدا، وهم عبارة عن 5 آلاف شركة، ومعظم المشروعات تمت بواسطة شركات مصرية".وأشار السيسي إلى أن البنك الآسيوى قدم تمويلات بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروعا "وهذا أمر عظيم ورائع ومحفظته داخل مصر 1.3 مليار دولار ونتطلع للمزيد".وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار "أصدر أكثر من 22 قرار أو إجراء الهدف منهم تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص".ومضى بقوله: "نوفر حوافز لتشجيع الاستثمار ونتحدث عن 140 – 150 مشروعا نعطيهم الأولوية مثل حوافز إعفاء ضريبي من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات لتطوير البنية التحتية في مصر

11:52 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده أنفقت خلال الـ 8 سنوات الماضية تريليونات من الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص كان لها النصيب الأكبر منها.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، شمال شرقي البلاد، وفق وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "اليوم السابع"، وموقع "مصراوي".

وقال السيسي: "أنفقنا تريليونات من الدولارات والجنيهات خلال الثمانية سنوات لتطوير البنية الأساسية".

ولم يذكر الرئيس المصري رقما محددا، لكنه كان قد صرح في فبراير/شباط 2022، أن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية.
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وتابع السيسي خلال كلمته، اليوم، إن "البنية التحتية للدولة المصرية أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل أفضل".
وتابع: "عملنا كدولة خلال الـ8 سنين الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهى الفجوة في البنية التحتية".
وأضاف: "شركات القطاع الخاص المصرية هي من قامت بالعمل في هذه المشروعات، في ظل عدم قدرة شركات القطاع العام".
وتابع الرئيس المصري: "جزء كبير من التمويل كان من نصيب شركات القطاع الخاص وكان ضخم جدا، وهم عبارة عن 5 آلاف شركة، ومعظم المشروعات تمت بواسطة شركات مصرية".
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وأشار السيسي إلى أن البنك الآسيوى قدم تمويلات بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروعا "وهذا أمر عظيم ورائع ومحفظته داخل مصر 1.3 مليار دولار ونتطلع للمزيد".
وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار "أصدر أكثر من 22 قرار أو إجراء الهدف منهم تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص".
ومضى بقوله: "نوفر حوافز لتشجيع الاستثمار ونتحدث عن 140 – 150 مشروعا نعطيهم الأولوية مثل حوافز إعفاء ضريبي من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية".
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